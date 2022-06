Juliette Pardau, de Hasta que la plata nos separe, paseó perros y fue mesera

Actualmente Juliette es la Pajarita en Hasta que la plata no separe

La primera vez que Juliette Pardau vino a Colombia fue por vacaciones y no tenía la menor intención de quedarse. Así lo reveló hace algún tiempo a Revista Vea. Llegó a visitar a su novio de entonces, pero le llamó tanto la atención un proyecto de televisión que se cocinaba en aquella época que terminó quedándose, aunque valga la pena aclarar que con ese novio terminó. “Yo llegué con calma, empecé a sacar los papeles y la visa de trabajo para no tener ningún inconveniente y terminé quedándome. No fue sencillo el proceso de encontrar manager y comenzar a trabajar”. La venezolana, que le da vida a La Pajarita en Hasta que la plata nos separe, se refiere a que, siendo una reconocida actriz en su país, tuvo que tener paciencia y trabajó en oficios nada relacionados con la actuación cuando decidió quedarse en el nuestro. “Fui mesera, paseé perros y viví una cantidad de cosas que no había vivido, pero estoy segura de que hacían parte de mi proceso. Eso me dio la oportunidad de observar y experimentar algo menos cómodo”.

Finalmente, con papeles en regla, manager y la intención de actuar en forma empezó en producciones como La Rectora, La esclava blanca, Pambelé, El Tesoro, La Nocturna, El comandante, El Chapo, Bolívar y finalmente Pa´quererte.

“Creo enormemente en esas cosas energéticas, en que todo tiene un propósito y seguramente si no hubiera vivido las circunstancias de inmigrante que experimenté durante 8 meses recién llegada, otras oportunidades no se habrían dado”. Cuando decidió radicarse en el país, también recibió un consejo que le abriría puertas. Su manager de entonces le dijo que trabajara para quitarse su acento venezolano, de lo contrario, solo podría aspirar a papeles de esa nacionalidad. “Me di cuenta de que era necesario que cuando fuera a un casting o una prueba nadie se debía dar cuenta de que era venezolana y empecé a hacer la tarea”.

Hoy es La pajarita en hasta que la plata nos separe y anteriormente fue Danny en Pa´quererte. También coprotagonizó La nieta elegida. ¿Ganas de seguir viviendo en el país? Todas, porque aquí no solo encontró la posibilidad de proyectar su carrera, también el amor. Lleva más de cinco años con el también actor Julián Román.