Kaled Acab: su operación de urgencias y más retos de su papel de Vicente Fernández

El pasado miércoles se estrenó por el canal Caracol la serie El Rey, Vicente Fernández, que relata la vida del ídolo mexicano, quien falleció el 12 de diciembre del año pasado.

Te puede interesar: ‘El Rey, Vicente Fernández’: la única actriz colombiana que estará en la serie

La producción cuenta con un elenco mexicano de lujo y una actriz colombiana, que entregaron lo mejor de sí para que El Rey, Vicente Fernández sea todo un éxito.

El personaje de Vicente Fernández es interpretado por cuatro actores. Uno de ellos es Kaled Acab, de 11 años, quien personificó al artista de niño. En entrevista con Vea, habló de los retos que enfrentó y lo que significó para él encarnar al ídolo de la música ranchera en México en esa etapa de su vida. “Mi personaje es luchador, muy apegado a su familia, es un personaje único porque él lucha para ayudarle a su familia, para salir adelante él mismo, para ser cantante, el más famoso, y pues lo ha logrado”, afirmó el pequeño.

Vea también: Vicente Fernández: ellos son los nietos colombianos del ídolo mexicano

¿Qué significó para ti interpretar a Vicente Fernández?

“Es un honor. Yo le tengo mucho respeto, fue un señor muy especial, ya que él logró muchas cosas que muchas personas quisieran hacer y nadie ni nada lo puede comparar ni superar. Él es una leyenda y lo será por mucho tiempo… Me hubiera gustado conocerlo, pero yo me siento muy honrado”.

¿Cómo te sentiste en las grabaciones?

“Me fue bien, aunque sí estuve un poquito cansado… Sí fue un poco pesado en varias partes porque tocaba grabar de madrugada, en el frío, en el calor extremo y recién operado también”.

Kaled Acab afrontó un momento difícil en medio de las grabaciones, cuando de repente comenzó a sentir un fuerte dolor de estómago, que terminó siendo una peritonitis. Tuvo que ser operado de urgencia.

Te puede interesar: ¿Cómo se llama la esposa de Vicente Fernández y por qué le dicen ‘doña Cuquita’?

“Viajamos y regresamos y justamente cuando regresamos estábamos grabando en la Ciudad de México y ahí ya me dolía la ‘panza’. La doctora de dijo que tenía colitis o gastritis, pero entonces mi mamá dijo que no, que no creía que era eso porque a ella ya le había dado peritonitis, así que ella ya sabía cómo se sentía. En un momento me comenzó a doler mucho el estómago y ya no me aguantaba y me tuvieron que llevar a urgencias y me operaron… Me dolió más que se tardaran en hacerme los estudios a ver si sí era peritonitis que, en lo que me operaron”.

Afortunadamente, su recuperación fue muy rápida y logró reintegrarse nuevamente a las grabaciones de la producción. Aunque no ha visto la serie, confesó estar muy emocionado por haber hecho parte de la serie que narra la vida del gran Vicente Fernández.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí