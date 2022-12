Kim Kardashian lloró al confesar que protege a sus hijos de su exesposo Kanye West

Desde que Kim Kardashian y Kanye West confirmaron su relación, en el 2012, su amor estuvo rodeado de escándalos. A pesar de todo, la pareja continuó unida durante nueve años y tuvo cuatro hijos. A inicios del 2021, las celebridades anunciaron su separación, que ha estado en medio de la polémica que genera el rapero, famoso por sus opiniones.

Hace unos días, la socialité Kim Kardashian fue la invitada especial de un podcast, y sorprendió al romper en llanto cuando habló, por primera vez, sobre su exesposo y la relación con sus cuatro pequeños, North, Saint, Chicago y Psalm.

Por fin Kim Kardashian se sinceró: lo intentó todo por su matrimonio con Kanye West. Ahora quiere vivir en paz. Foto: Getty

¿Cómo es la relación entre Kim Kardashian y su ex Kanye West?

La empresaria de 42 años confesó que no pasa por el mejor momento con su ex y que a pesar de sus malentendidos y los controversiales comportamientos del músico, ella siempre intentará proteger su imagen delante de sus niños. “Siempre lo voy a proteger en los ojos de mis hijos, así que en mi casa mis hijos no saben nada de lo que pasa en el mundo exterior. Voy a protegerlos hasta que pueda. Mis hijos no saben nada”, aseguró.

Al parecer, la integrante del clan Kardashian tendría controlada la situación, pues contó que las maestras de sus pequeños hacen parte de sus amistades y le cuentan lo que sucede diariamente. En cuanto a redes sociales y televisión, ella misma controla lo que sus hijos ven. “Podemos estar yendo de camino a la escuela y si ellos quieren escuchar la música de su papá, no importa lo que esté pasando, yo pongo una sonrisa en mi rostro, pongo su música y canto junto a mis hijos, como si nada pasara y tan pronto como los dejo puedo llorar…”, contó.

En medio de lágrimas, la Kardashian también recordó a su padre, Robert, quien falleció cuando ella tenía 22 años. “Es muy difícil. Ser padre compartido es muy difícil, pero yo tuve al mejor papá y tengo los mejores recuerdos y las mejores experiencias y es todo lo que quiero para mis hijos. Si ellos no saben las cosas que se están diciendo o lo que está pasando cómo por qué llevaría esa energía a mis hijos. Eso es cosa de adultos, no están listos para lidiar con eso y cuando lo estén tendremos esa conversación”, finalizó.

Historia de amor entre Kim Kardashian y Kanye West

La pareja, a quienes sus fans llamaban ‘Kimye’, anunció, en diciembre del 2012, que tendría su primera hija, North, quien nació el 15 de junio del 2013. En octubre de ese mismo año se comprometieron y un año después se casaron en Florencia, Italia. El 5 de diciembre del 2015 nació su segundo hijo, Saint. Kim y Kanye tuvieron dos niños más, por medio de gestación subrogada. Chicago, y Psalm nacieron en enero del 2018 y mayo del 2019, respectivamente.

A pesar de haber celebrado su sexto aniversario en mayo del 2020, los polémicos comportamientos y la salud mental del rapero, terminaron por destrozar su relación hasta confirmar que Kim había pedido el divorcio formal en febrero del 2021. Después de nueve años juntos, seis de casados y cuatro hijos, se divorciaron oficialmente el 2 de marzo del 2022.