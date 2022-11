‘La Descarga’: Maía no aguantó las lágrimas y le puso ‘tarea’ a Santiago Cruz

La etapa de ‘Todos o nada’ de La Descarga, el templo de la música, siempre sorprende a los cuatro mentores, quienes se siguen ‘peleando’ por tener a los mejores talentos en su Selección. En el capítulo más reciente del reality musical, conducido por Carlos Calero y Jessica Cediel, Maía se llevó una sorpresa que la emocionó hasta las lágrimas.

Stefany Zabaleta, recordada por su paso en La Voz Teens y Yo Me Llamo, confesó su admiración por la barranquillera antes se subir al ´Tocadiscos´ e interpretar Nunca voy a olvidarte. “Tengo una gran confusión porque yo me quiero ir con Maía por su potencia, por su voz, porque siento que como mujer, vocalmente me puede aportar bastante, pero no me iría con Marbelle porque no conozco mucho su carrera, tampoco me iría con Santiago Cruz, porque llegado el caso no lo veo a él cantando mi música”, reveló a Jessica Cediel.

Maía se emocionó en ‘La Descarga’ e hizo fuerte ‘advertencia’ a Santiago Cruz

Sus planes cambiaron cuando fue justamente el intérprete de Baja la guardia quien oprimió primero el botón y eligió a la concursante para su equipo. Aunque la artista lo agradeció, no se fue del escenario sin confesarle su admiración a la cantante barranquillera.

“Yo estoy feliz de mi mentor, pero yo quería mucho a Maía, porque cuando yo estaba en Yo Me Llamo como ‘Maía’ no estaba pasando por un buen momento, y el tener ese personaje en mi vida me hizo volver saber quién soy yo. Muchas gracias, porque con tu música has cambiado no solo mi vida, sino la de muchas personas y lo hiciste”, expresó entre lágrimas. La cantante le dio un sentido abrazo.

“Sos una berraca. Tú vas a cambiar también vidas siendo tú, eres una voz gigante, pero esta vez te toca avanzar con un hombre que adoro con mi vida, que se llama Santiago Cruz, cuídala mucho Santiago, ella tiene un perrenque muy bravo y tú le vas a ayudar”, advirtió la intérprete de Niña bonita. Su colega respondió afirmativamente, y como haciéndole una promesa a la cantante.