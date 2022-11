‘La Descarga’: Yo Me Llamo Marc Anthony emocionó a los mentores

En el capítulo más reciente de La Descarga, el templo de la música, las emociones estuvieron a flor de piel. Yerick Rey, recordado por ser Yo Me Llamo Marc Anthony, subió al tocadiscos para determinar en cuál de los cuatro equipos emprendería un camino dentro del reality.

Antes de empezar su interpretación de la canción A quién quiero mentirle, el participante le confesó a Jessica Cediel su deseo de estar en el equipo de la intérprete de música popular y su poca esperanza en Santiago Cruz. “Me gustaría que estuviera Marbelle conmigo, que me apoyara, y de hecho, yo canto sus canciones en mis shows. Yo no veo a Santiago Cruz oprimiendo el botón, porque él es muy romántico y más bohemio, si me toca con él sería un reto”, reveló ante las cámaras de Caracol.

Santiago Cruz la ‘peleó’ por ‘Yo Me Llamo Marc Anthony’

Para sorpresa de Yerick, el cantante de Baja la guardia, expresó su deseo de tenerlo en su equipo. “La salsa es de mis géneros favoritos, siempre he soñado en hacer algo con salsa y yo lo quiero en mi equipo. Creo que con Yerik tengo la oportunidad de conectarme con una parte musical que me apasiona, que me conmueve, así que la juego a fondo y se me van quitando los demás que voy por él, ahí está lo mío papá, quietos”, dijo el ibaguereño de 46 años, antes minutos antes de la presentación.

Efectivamente, apenas sonó la alarma para La Selección, Cruz fue el primero en oprimir el botón y se quedó con el concursante. “Me quito el sombrero hermano, te estaba esperando, ellos lo saben y soy feliz de que mi carrito se puso verde y que estás en esta selección, qué bien la vamos a pasar. Lo que hiciste hoy, te saliste cantando ese tema, y lo tengo yo”, dijo presumiendo al nuevo integrante de su equipo.

Finalmente, el concursante, agradecido la confianza, confesó que aunque quería estar con Marbelle, se sentía honrado y sorprendido por el voto de confianza de su ahora mentor. Antes de bajarse del tocadiscos, Yo Me Llamo Marc Anthony emocionó con un discurso para su hermano, ahora exmánager, de quien se distanció hace un tiempo. “A mi hermano Richard, últimamente nos distanciamos mucho, pero quiero decirle que lo amo con toda mi alma”, dijo entre lágrimas.