Video: La lección de los hinchas de Japón en su triunfo ante Alemania

Después de, posiblemente, una de las hazañas más grandes del equipo japones en un mundial de fútbol, los hinchas asiáticos volvieron a dar ejemplo de cultura celebrando su triunfo de una particular manera. En fotos y en video quedó registrado cómo varios hinchas recogen la basura que otros asistentes dejaron en el estadio donde se enfrentaron las selecciones de Japón y Alemania.

Desde antes que se diera el pitazo inicial, el partido ya había creado expectativa, y no precisamente por el tema futbolístico. Al momento de posar ante las cámaras para la foto tradicional, los once titulares alemanes se cubrieron la boca. Muchos de sus seguidores lo interpretaron como un símbolo de protesta en favor a los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Manuel Neuer, arquero y capitán de la selección alemana, había advertido previamente que usaría un brazalete, prohibido por la FIFA, que dijera “one love”, sin embargo, para evitar sanciones optó por lucir otro con el mensaje “no a la discriminación”.

🇩🇪Los jugadores de Alemania posaron tapandos la boca, en señal de protesta por la medida de FIFA de prohibir los brazaletes de capitán "One Love" durante la #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/lEdfuVTZTh — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) November 23, 2022

Hinchas japoneses dieron lección de cultura en el Mundial

Las imágenes le siguen dando la vuelta al mundo y los japoneses causan admiración entre los hinchas del fútbol. Además de las imágenes, un video de un influencer catarí se lleva todos los comentarios. En él, se acerca a quienes limpian el estadio y les pregunta por su comportamiento.

“Que alguien me explique por qué esto es normal. Al finalizar el partido inaugural de la Copa Mundial entre Qatar y Ecuador pasó esto, los fanáticos japoneses decidieron limpiar el estadio. Ni siquiera es un partido de ellos. Y cuando les pregunté por qué estaban limpiando algo que no les correspondía a ellos su respuesta fue ‘los japoneses nunca dejamos basura cuando nos vamos, nosotros respetamos en lugar, no es por las cámaras’. Pensé que eran dos personas, pero son muchos limpiando el estadio. Había escuchado algo sobre esto, pero nunca pensé que fuera real”, contó el generador de contenido. El mismo comportamiento se repitió en el partido de ayer, cuando Japón salió victorioso en un 2-1 contra Alemania.

