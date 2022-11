La real razón por la que Marlene, la esposa de Ricardo Montaner, hizo el reality

El proyecto de Los Montaner existe prácticamente desde hace 20 años. El mismo Ricardo Montaner reveló a los distintos medios de comunicación en el lanzamiento, el pasado martes 8 de noviembre en Miami, que hicieron demos y procuraron sacar adelante su desarrollo, sin embargo, siempre ocurría algo y se dilataba.

“Dimos cualquier cantidad de vueltas hicimos demos algo pasaba que no se daba”. Pero como dice aquel adagio: “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, finalmente un día el proyecto empezó a andar. “En plena pandemia aparece Lex (Borrero) después de ocho o nueve intentos de hacer el programa y nos explica”, comenta el cantante de Me va a extrañar que recuerda que supo que serían un programa de Disney, el día que estaba descansando y celebrando en una piscina el cumpleaños de uno de sus hijos.

Montaner, quien se mostró visiblemente emocionado y satisfecho con el resultado recalcó su agradecimiento por finalmente cristalizar ese sueño. “Le doy gracias a todos los que hicieron posible estos capítulos… A todos los que aparecen en pantalla y a los que no”, esto último resaltando la labor de Alejandro, uno de sus hijos mayores, quien no aparece en pantalla, pero fue quien grabó las imágenes que se ven a lo largo de los episodios de cuando Eva Luna, Ricky y Mau eran pequeños. También destacó la labor de su otro hijo mayor llamado Héctor, quien compuso el opening del programa, así mismo reveló que esto va más allá de un programa de televisión. “Como familia sentimos desde hace muchos años tenemos una responsabilidad. No somos y estamos lejos de ser perfectos, pero tenemos un valor fundamental una piedra que fundó nuestra familia y eso se lo debo a mi esposa. Cuando yo la conocí a ella ya conocía a Cristo y a partir de ella, nacimos de nuevo todos nosotros”, mencionó el cantante, nacido en Argentina, que incluso ha tenido canciones que hablan de su fe cristiana.

“Nuestra familia no sería capaz de mostrar lo que es sino estuviéramos sustentados por la fe que nos apaña, esa fe que nos abraza; y si no estuviéramos seguros de la necesidad que tiene la gente de buenas noticias, de palabras de amor, no estaríamos en pantalla”, refirió el artista-

Marlene, la esposa de Ricardo Montaner no quería hacer el reality

Sin embargo, hay que mencionar que, a lo largo de los episodios, Marlene, la esposa de Ricardo y madre de sus tres hijos menores, se roba el show y se evidencia que de alguna manera ella es uno de los pilares de la familia. Curiosamente Marlene no siempre estuvo de acuerdo en desarrollar un formato de su familia, al contrario, siempre hubo una negativa de su parte. Ella misma reveló a Vea que siempre dijo no. Pero ¿qué pasó para que ella cambiara de opinión y accediera a hacer parte de la apuesta?

Marlene, quien si bien es cierto no es conocida delante de las cámaras tiene una amplia experiencia en el entretenimiento, ya que además de productora, ha estado detrás de la realización de muchos videos musicales.

“Fue un acto de obediencia”, dijo a Vea la misma Marlene explicando que antes de tomar cualquier decisión y en vista de que eran muchas las ocasiones en que dijo no, decidió poner esta situación en oración y sintió que Dios le dijo que era tiempo de aceptar y no solo por hacer un programa sino porque era la oportunidad para enviar un mensaje positivo, de fe y de familia. Y es que ella es justamente la mujer que se ha preocupado por poner esa semilla de fe en los miembros de su tribu, que son reconocidos por ser cristianos practicantes.

“20 años diciendo no, pero al final cuando te das cuenta y sientes que no se trata de un show de televisión, sino de una tarea más… (…) fue al jefe mayor al q le dije que sí (…) montado en burro hay que arriarlo…”, refirió la venezolana refiriéndose a que una vez aceptó puso todo su empeño.