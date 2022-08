Desde Manizales, Tomás llegó al ‘Diamante’ de La Voz Kids para interpretar Fly me to the moon, de Bart Howard. Aunque ninguno de los tres jurados giró su silla, el niño de once años se ganó los corazones de los televidentes. El pequeño dio su testimonio de vida, su lucha contra el bullying y habló sobre su diagnóstico de hiperactividad.

Kany García, Nacho y Andrés Cepeda saludaron con alegría a Tomás, a quien también le dijeron palabras de aliento y le auguraron una carrera de muchos éxitos.

‘La Voz Kids’: Tomás, un ejemplo del poder sanador de la música

Con mucha tranquilidad, Tomás contó que desde pequeño le diagnosticaron “una discapacidad mental que le impide concentrarse y lo hace muy hiperactivo”, por esa razón tuvo que implementar actividades extracurriculares y conoció la música: lo único que le sirvió para concentrarse y no sentirse agotado.

Su mamá reveló como afrontaron como familia el diagnóstico del pequeño. “Yo soy maestra de preescolar, y al ver que mi hijo no avanzaba igual a los niños que yo veía diariamente, no sabía qué más hacer, pero luego entendí que hay que meterle más corazón y no otras estrategias”, aseguró la mujer ante las cámaras de Caracol.

La música partió en dos la vida de Tomás. “Fue un giro de 180 grados de pasar de un niño con problemas de comportamiento a un niño que se destacaba por su excelente comportamiento y participación”, recordó la mamá del participante de La Voz Kids.

Con los años, el niño tuvo muchos adelantos, pero en el colegio la situación no mejoraba, pues al ver su buen rendimiento, otros niños, que envidiaban el avance de Tomás, le hicieron bullying. “Me han tratado de agredir y lo han hecho”, contó el pequeño, que ahora es un ejemplo de superación y puede asegurar que la música sana.