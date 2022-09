‘La Voz Senior’: Nelson le ganó el juego de la vida e hizo llorar a los jurados

Con mucha emoción, se estrenó la segunda temporada de La Voz Senior. Los adultos mayores de 60 años llegaron al escenario para enfrentarse a las audiciones a ciegas.

El segundo participante en arribar al escenario fue Nelson de Jesús, un hombre de 72 años que interpretó En el juego de la vida, de Raymundo Medina. Su show fue toda una sensación. Nacho y Kany García voltearon sus sillas, pues quedaron completamente enamorados de su voz.

Nelson de Jesús de ‘La Voz Senior’, un ejemplo de superación

Además de su gran presentación, su historia de vida le sacó lágrimas a más de uno. Hace un tiempo, el participante enfrentó un difícil episodio, cuando recibió amenazas de muerte en el barrio donde vivía, todo por querer ayudar a sus vecinos. “Yo me convertí en un líder comunal. Había problemas de inseguridad y a raíz de eso se me vino la tormenta. Comenzaron a amenazar a mi compañera, la mamá de mis hijos, y a mí mismo me sentenciaron que si yo seguía así me asesinaban… Entonces me tocó salir volado, soy un desplazado”, aseguró.

Ese momento marcó su vida. De ahí en adelante, su hogar se vino a pique. “Para mí es muy triste cuando voy por ahí y veo casas muy similares a como era mi casita, la que yo construí con mis esfuerzos… Mi hogar se deterioró, nos separamos con mi compañera, mis hijos están viviendo cada uno por allá con sus hogares, con el menor, me toca luchar para ayudarlo y yo vivo solo en una pieza y pago arriendo”.

Desafortunadamente, no ha tenido las mejores condiciones económicas, y por esa causa estuvo a punto de perder la habitación donde vive, pues ya no tenía cómo pagarla. “Busqué mucho trabajo y a mí no me daban por mi edad, estaba a punto de que en la piecita donde yo vivía me suspendieran, porque estaba un poquito colgado con el arriendo”.

En medio del desespero, Nelson optó por comenzar a cantar en los buses, lejos de imaginarse que sería el medio perfecto para descubrir su talento. “Me compré unas maracas y me subí a una buseta para ponerme a cantar, pero a mí la vergüenza, con toda franqueza, les digo que no me dejó, no fui capaz”. Aunque al principio no fue para nada fácil, siguió luchando, y pese a sus nervios, siguió cantando. Al recibir el aplauso de la gente, pudo darse cuenta de su talento. “Donde las palabras fallan, la música habla. La música es la poesía del aire, es un eco de lo invisible. Yo no me quiero quedar solo en los buses, yo me quiero subir a una tarima, quiero sentir los aplausos en un conglomerado de gente y sentir esa alegría, eso para uno lo llena de mucha emoción y felicidad”.

Nelson de Jesús, de 72 años, hizo llorar en el diamante de La Voz Senior a Andrés Cepeda y a Nacho con su conmovedora historia de vida. Foto: Cortesía Caracol Tv - Cortesía Caracol Tv

¿Por qué Nacho y Andrés Cepeda lloraron en el primer capítulo de ‘La Voz Senior’?

Al final, el participante escogió a Kany García como su entrenadora, pero Nacho y Andrés Cepeda protagonizaron un momento muy especial cuando Nelson abandonó el escenario. Los artistas no pudieron contener el llanto por su historia de vida. Entre lágrimas, el venezolano dijo: “O sea, yo le pido a Dios llegar a esa edad, siempre le he dicho que quiero una vida larga, pero con tanta vuelta que da la vida, uno no sabe si llega a esa edad solo (...) Ojalá su vida cambie”, aseguró. Cepeda, también llorando, agregó: “un hombre como este puede encontrar aquí una oportunidad”.

