‘La Voz Kids’: Emmanuel, el niño que ha sido discriminado por su apariencia

Cada vez, se torna más complicado para los entrenadores Andrés Cepeda, Kany García y Nacho, escoger las mejores voces para que continúen en sus equipos. En cada Súper Batalla y con mucho dolor, han tenido que despedir a dos de sus integrantes.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: estos han sido los ganadores de las anteriores temporadas

Cuando llega la hora de escoger quién continúa en la competencia, los tres coach coinciden en decir que no quisieran hacerlo y que, por el contrario, les gustaría dejarlos a todos, pues son muy talentosos. Sin embargo, las reglas del programa son claras y en cada batalla hay eliminados.

¿Por qué Emmanuel, del equipo Cepeda, ha sido discriminado?

En la más reciente emisión, tres talentosos niños del equipo de Andrés Cepeda se enfrentaron en el diamante de La Voz Kids.

Sin documentos fue el tema que cantó Emmanuel; Jade interpretó Lo mejor que hay en mi vida, y Jean Simón se inclinó por el vallenato con Jaime Molina, tema con el que logró pasar a la siguiente ronda.

Vea también: ‘La Voz Kids’: José Alejandro conmovió con su ternura e inocencia. Cepeda lloró

Aunque los tres impresionaron con sus voces, Jade y Emmanuel tuvieron que despedirse de la competencia. Este último, durante el tiempo que estuvo en el concurso, se caracterizó, además, por su gran personalidad y sus llamativos trajes.

El pequeño aprovechó para despedirse de los entrenadores, el público y los televidentes. En ese momento, contó que en varias oportunidades lo rechazaron por su pelo, pero que gracias a la competencia, logró sentirse más seguro de sí mismo. “Lo que me pareció más bonito de mi trayecto por ´La voz Kids´, creo que fue sentirme yo. En algunos lugares siempre me discriminan por mi pelo. Lo más importante es que me sentí yo, y de estar aquí presente con tres de los más grandes artistas”, afirmó.

Cepeda, quien fue su entrenador, se mostró bastante conmovido con sus palabras. “Fue bonito lo que dijo, pudo ser él. Cantar lo que le gusta y verse como le gusta con su pelo y ropa. Tuvo toda la libertad de hacerlo, y es maravilloso que se haya llevado ese recuerdo”.

De igual manera, Nacho también le recordó una poderosa frase de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana. “Ellos se ríen de mí por ser diferente, y yo me río de ellos porque todos son iguales’”.

Te puede interesar: ‘La Voz Kids’: Kany García se ‘exaltó’ frente a unos niños. Este fue el motivo