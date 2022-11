Latin Grammy: Ángela Álvarez, la cantante que ganó su primer Grammy a los 95 años

Escuchar las canciones de Ángela Álvarez es escuchar su historia de vida. Así lo relatan los críticos y expertos en música, quienes, el año pasado, escucharon el primer trabajo de la cubana de 95 años. Era Ángela Álvarez, su primer trabajo discográfico, producido por su nieto, el compositor cinematográfico Carlos José Álvarez.

La ahora ganadora de un Latin Grammy en la categoría de Mejor Nuevo Artista quedó sorprendida al recibir la nominación junto a artistas mucho menores que ella, además de haber sido una categoría diferente a la que se había postulado. Su nieto contó, para Zona Pop CNN, que inicialmente, el disco de boleros se había enviado a la categoría de Mejor Álbum Tropical. Ángela se convirtió ayer en la segunda cubana de la tercera edad en ganar en esta categoría, Ibrahim Ferrer ganó en la primera edición de los Latin Grammy 2000, a los 73 años.

¡Felicidades! Ángela Álvarez y @silvanaestradab Mejor Nuevo Artista 🎶👏👏👏 #LatinGRAMMY pic.twitter.com/SdbTRnFfW9 — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 18, 2022

Mejor Nuevo Artista Latin Grammy 2022: ¿Quién es Ángela Álvarez?

La historia musical de Álvarez se remonta a sus 15 años, cuando le dijo a su padre que quería ser cantante. Gracias a sus tías y madre aprendió a tocar varios instrumentos, y así comenzó a componer sus primeras letras. “A mi papá le gustaba que yo cantara, pero cuando yo le dije que yo quería ser artista él me dijo ¡Ay, mi única hija! No, no, no. Pero ahí siempre mantuve la idea de que yo quería un disco”, contó la cantante para CNN.

Toda su vida quedó plasmada, en letras, en sus quince canciones, publicadas en el 2021, se pueden conocer, en boleros, la historia del viaje de sus hijos de Cuba a Estados Unidos, de su exilio cubano, tras la llegada de Fidel Castro, de la muerte de su esposo y hasta la boda de su hija. La historia de su vida fue inspiración para más de cincuenta canciones que, décadas después, encontró su nieto. Carlos Andrés la motivó a grabarlas.

Después de salir de la isla, en 1962, y de enviar a sus hijos en un programa estadounidense donde más de catorce mil niños fueron exiliados en el país norteamericano, Ángela se dedicó a cuidar de otros niños y a cantar en el coro de una iglesia. “Cuando a mí me dieron el vuelo de salida de La Habana a Miami, cuando el avión levantó el vuelo, yo estaba sentada en la ventanilla y yo miré por la ventana y yo vi a mi Cuba allá abajo. Yo dije ´Ay, Cuba, ¡qué linda tu eres! ¿cuándo te volveré a ver?´ Y todavía no me he ido”, contó.

Ayer se subió al escenario con su nieto para recibir el premio y se convirtió en la mujer más longeva en recibir un gramófono. “Me gustaría agradecer a la Academia y a todos aquellos que me han ayudado a llegar a este momento, muy especialmente a los músicos y a toda mi familia, a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y se siente muy orgullosa de su madre. A mi nieto y productor Carlos José Álvarez, él fue el que me ayudó a que yo llegará aquí a este momento y quiero dedicar este premio a Dios y a mi patria querida Cuba, que nunca la podré olvidar. También a aquellos que no han realizado su sueño; aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr, se los prometo que nunca es tarde, los amo a todos y que Dios me los bendiga, expresó.