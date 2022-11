Luisa Fernanda W mostró los ojos de su hijo Domenic: “No falta la envidia”

A casi un mes de haber tenido a su segundo hijo, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno mantenían el misterio de la revelación del rostro de su hijo. Hace unas horas, la influencer de 29 años sorprendió dando la primera pista de la cara del hermano de Máximo. La orgullosa mamá mostró el bello color de sus ojos.

“Una miradita al mundo”, escribió junto a un boomerang de su hijo abriendo y cerrando los ojos. Su color azul, casi gris, sorprendió a sus fanáticos, quienes se derritieron de ternura. Después de las muchas reacciones de los internautas, la paisa decidió hablar del tema y contar la reacción que tuvieron ella y su pareja al ver el color de los ojos de su pequeño.

Luisa Fernanda W reveló, por primera vez, los ojos de su hijo Domenic

Ante los comentarios de ternura y sorpresa por parte de sus 17.9 millones de seguidores, Luisa Fernanda W contó que en su familia y en la de Pipe hay otras personas con los ojos claros, pero que, sin importar el color, seguirá amando a su hijo como siempre. “Ustedes saben que muchos niños nacen con los ojos claros y después les cambian, entonces nos sabemos, realmente se sabe el color de los ojos de un bebé después de los siete o cinco meses, algo así, entonces no sabemos, igual a mí no me importa, quede con los ojos azules o no igual lo voy a amar de la misma manera, y por otra parte me preguntan que si en mi familia tienen los ojos claros, yo tengo los ojos de color miel, en mi familia hay vario con ojos verdes y en la familia de Pipe también varios con ojos azules y verdes, Laura, la hermana de Pipe los tiene azules, divinos”, respondió.

¿Por qué Luisa Fernanda W y Pipe Bueno no muestran la cara de su hijo Domenic?

Aunque varios de sus seguidores creían que la razón para no mostrar el rostro de su hijo recién nacido era la misma de muchos famosos, de darle la autonomía al pequeño para decidir hacer pública su identidad, hace poco fue la youtuber quien reveló el verdadero motivo para no revelar la cara de su bebé.

A pesar de haber finalizado el plan canguro con su bebé, en los planes de la pareja no estaría, por ahora, el mostrar públicamente a su hijo. “Tengo buenas noticias, ya nos dieron luz verde para dejar de cangurear al bebé, entonces eso está muy chévere, así que pronto les comparto foticos de mi bebé, también le tengo que preguntar a Pipe, porque Pipe es el que no quiere tanto poner fotos del bebé, me dice ‘no, todavía no’ y yo ‘bueno, cuando tú quieras’”, reveló Luisa, para luego finalizar con la verdadera razón del cantante de música popular.

“Yo tengo claro que es más la gente hermosa con buena vibra, porque yo recibo mensajes hermosos todos los días, pero Pipe me dice ‘Lu, no falta el envidioso o la envidiosa’, entonces pues en otro momento subimos una foto del bebé, le doy la razón a él, no falta la envidia por ahí, hay gente que hasta critican a un bebé, en eso le doy la razón. En el momento en que los dos nos pongamos de acuerdo, subimos la foto, como les digo yo con eso no tengo misterio, pero también tengo que tener la aprobación de mi pareja y que sea una decisión en equipo porque no voy a tomar la decisión yo sola, es el hijo de los dos, esperemos a ver cuándo subimos fotos del bebé, pero yo estoy que subo porque todas las que le tomo me parecen divinas”, confesó.