Lex Borrero, el productor de Los Montaner, pasó de las calles de NY a ser magnate

Es bogotano, tiene 36 años y reside en Estados Unidos desde los 7 . Se llama Lex Borrero y es un nombre que la industria musical asocia con éxitos y premios. Curiosamente, como él mismo confiesa nunca pensó en estar en el mundo de la música, sino que deseaba ser arquitecto. Es además fundador de la compañía Neon 16, catalogada en 2021 como la empresa musical más innovadora del año por la publicación Fast Compañy. En Neon su socio es Tainy, quien acaba de obtener un Grammy Latino. Borrero también es cocreador junto a varios personajes de la música como Tommy Mottola en la compañía Ntertain, que produce el reality Los Montaner, en pantalla en Disney+.

Pero el glamour, el éxito y el aplauso permanente que vive Borrero desde hace más de 15 años no llegó de la nada ni fortuitamente, él mismo reveló a revista Vea que su historia es una de lucha, disciplina, pero también involucra fe y anhelo por ayudar a otros, por encima del interés económico. “Cuando terminé el bachillerato le dije a mi mamá que quería ver lo de la música, ella que es pastora quería que yo siguiera siendo líder de jóvenes”. Lex, a quien también le atraía la idea de estudiar arquitectura, se lanzó a la aventura luego de ver un anuncio de un evento, en una revista llamada Scratch Magazine, que incluía conferencias de la industria musical, pero también una convocatoria de nuevos talentos. Viajó a Nueva York dispuesto a demostrar lo que tenía. Curiosamente pudo participar, aunque no nombre no figuraba inicialmente. Se convirtió en el ganador y recuerda que al lograrlo “me puse de rodillas y di gracias a Dios”. Fue la confirmación de que la música era lo suyo; aún no llegaba a los 20 años.

Se regresó a Miami y se inscribió en la universidad con la única finalidad de tener un crédito que usó para perseguir su nuevo sueño. Con el dinero disponible viajó a Nueva York y vivió la experiencia más dura, pero también edificante de su vida donde reafirmó que lo importante era, y continúa siendo, el propósito en su vida y cómo es posible llevarlo a cabo.

La vida difícil de Lex Borrero en Nueva York

“El primer mes y medio dormía en distintos lugares como casas de amigos y cuando se me acaba el dinero y empiezo a vivir en las casas de paso, y finalmente de tanta terminó durmiendo en el tren. Había días que me levantaba todo mojado, pensaba que era sudor, y era que me habían orinado y no me daba cuenta”, recordó en diálogo con Vea. De día Lex esperaba, después de las 4 p.m. en el Starbucks cercano a Universal a que salieran ejecutivos o productores para entregar los discos compactos que anhelaba le dieran esa primera oportunidad; luego, en la noche hacía algo similar cerca de Sony. Muchos ejecutivos de dichas compañías ya lo conocían como un joven intenso.

Pasaron los meses y sin dónde dormir y comer mal, decidió llamar a su madre quien lo recomendó con unos pastores conocidos que tenían iglesia en Queens y le permitieron dormir en un cuarto donde había sillas para descansar. Allí no tenía ducha, por lo cual debía bañarse con vasos. No obstante, este albergue terminó cuando, sin proponérselo, escandalizó a la congregación un día que salió en toalla recién bañado del baño, que daba a la sala de reuniones, sin percatarse de que era horario de servicio.

Después de aquella experiencia y transcurrido más de un año dedicado a buscar esa oportunidad, Lex simplemente no pudo más y nuevamente llamó a su madre quien le puso un tiquete de avión para regresar a su casa en Miami para el jueves siguiente. EL lunes anterior ocurrió el milagro: lo llamó un ejecutivo de la música. “Me dice: ´oí algo que me enviaste y quiero que vengas al estudio´. Le dije que ya me iba. Pero él insistió y fui con un nuevo cd de 23 temas. Cuando llego al estudio empieza a tocar las canciones”. Ninguna pareció convencer al productor y Lex se cuestionaba qué hacía ahí, hasta que llegó a la 23. “Dijo esto está chévere”. EL productor dejó allí al joven por una hora y a su regreso lo llevó a otro estudio. “Allí estaba Puff Daddy quien me dice que está haciendo una canción y me compran el beat”.

Borrero fue contratado para ser parte del equipo de Bad Boy y desde entonces ha trabajado con éxito en la industria.

El resto de la historia es la cosecha de lo sembrado y la reafirmación constante de que el propósito de Lex está en el entretenimiento. Una exitosa vida en la industria musical que lo ha ubicado entre lo más destacado de la misma. Borrero ha vivido en Nueva York, Los Ángeles, Londres, Toronto y regresó a Miami. Selena Gómez, Bad Bunny, J Balvin y más recientemente Maluma y Adam Levine, son algunos de los nombres de artistas con los que ha trabajado. Volvió a los titulares hace unos días con el lanzamiento de Los Montaner, reality del cual es creador y productor y con el cual desea seguir mostrando el talento latino al mundo, pero recalca que no solo es entretener, sino dar un mensaje provechoso. En el 2023 seguirá incursionando en las plataformas pues se estrenará La firma, un formato de búsqueda de talento, que se verá por Netflix, y que ideó después de la cuarentena.

Borrero tiene claro que lo suyo tiene que ver con propósito, con dar voz y visibilidad a lo latino y por ello cuando ve una oportunidad no lo piensa dos veces y se lanza. “Por eso digo si el universo o Dios te pone en mi circulo o en mi hora de vida por mucho tiempo ten miedo porque Dios o el universo te está tratando de levantar soy un fire starter. No es que sea el mejor productor o ejecutivo es que cuando veo el propósito, soy el mejor en emprender el negocio y llevar a cabo esa idea. Mi vida tiene un propósito”, concluye.