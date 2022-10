Matthew Perry y la millonaria suma que gastó en su desintoxicación

Durante diez años, la serie estadounidense Friends se convirtió en uno de los formatos de comedia televisiva más icónicos desde su estreno, en la década de los 90, hasta su capítulo final, en 2004. Aunque la serie no duró más de diez temporadas, sus reproducciones se han mantenido por décadas y en más de una generación.

La historia protagonizada por los actores famosos Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Matthew Perry vuelve a sonar gracias al recordado Chandler Bing, quien promocionó su nuevo libro autobiográfico, donde habla en mayor parte sobre su experiencia en la serie.

Matthew Perry, ‘Chandler’ de ‘Friends’, reveló cuántos millones gastó en rehabilitación

Mientras sus fanáticos y espectadores lo veían como uno de los más graciosos del programa, Perry luchó contra sus propios demonios, a la vez que debía interpretar a Chandler Bing, un hombre irónico y sarcástico, que se hacía querer fácilmente. Delante de cámaras se mostraba con una sonrisa en todo momento, por fuera de ellas su historia era diferente: durante años luchó contra su adicción por las drogas y el alcohol.

Así lo recuerda en sus memorias Amigos, amantes y aquello tan terrible, donde también contó cómo lidió con ‘dos vidas’ a la vez, pues justo el día en que terminó de grabar una de las escenas más icónicas del seriado, cuando Chandler se casa con Monica Geller, interpretada por Courteney Cox, Perry se internó inmediatamente en un centro de rehabilitación. “Me casé con Monica y me llevaron de regreso al centro. En el punto más alto de Friends, el punto más alto de mi carrera, el momento más icónico del programa más icónico”, cuenta en su libro.

Sus fanáticos mencionan la reciente entrevista que el actor de 53 años concedió a The New York Times, donde confesó una cifra aproximada en dólares de lo que podría haber costado su tratamiento para mantenerse sobrio. “Probablemente, me he gastado nueve millones de dólares o así. Mi caso sugiere que todavía existe un enorme estigma en torno a las adicciones, y que todavía nos tenemos que esconder”, confesó al medio estadounidense.