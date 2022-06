“Me dieron seis meses de vida” Zahira Benavides sobre grave enfermedad que padeció

Zahira Benavidez Foto: INSTAGRAM

Zahira Benavides, la presentadora de entretenimiento de RCN Noticias y Superlike reveló a VEA hace un tiempo, todo sobre la tragedia que vivió cuando su vida estuvo en peligro de muerte tras ser diagnosticada de anorexia y cómo logró superar la enfermedad. Para algunos fue un milagro de la Virgen.

Y es que ahora Zahira se ve muy vital y radiante frente a la cámara en Noticias RCN, pero la bella colombovenezolana tiene en su historia de vida un episodio dramático que le cambió la vida y que compartió con los lectores de Vea porque consideró importante para que otros no repitan su experiencia.

Zahira Benavides, una vida de éxito hasta que enfermó

Zahira nació en San Cristóbal (Táchira) en una familia tradicional que en principio no le creyó mucho cuando ella expresó su deseo de ser modelo. Su madre fue tal vez la única que quiso darle una oportunidad así que le acolitó viajar a Colombia a un concurso que luego la llevaría a un certamen internacional en México, allí resultó ganadora y con tan solo 14 años tuvo que radicarse en el país azteca. Durante algunos meses vivió con su madre y otros meses lo hizo sola. Responsable y siempre muy madura para su edad, Zahira aprendió y se fue desenvolviendo como toda una profesional del modelaje. Esto coincidió con su crecimiento y de pesar 49 kilos subió a 66. Aun así, al llegar a su natal Venezuela su belleza no pasó desapercibida y fue convocada al Miss Venezuela. “Y Osmel Souza dice que me tengo que hacer varias cirugías. Mi mamá no acepta y me saca del concurso. Para mí no fue tan complicado entre otras cosas porque les tenía miedo a cirugías”. Así llega a Colombia con la intención de ser modelo profesional y además entra a estudiar Negocios Internacionales.

Su carrera comenzó a consolidarse en el país donde Ruddy Rodríguez la vio y la invitó a ser la imagen de sus productos de belleza, luego fue descubierta en un centro comercial y empezó a modelar. Más tarde entraría a firmar exclusividad con Informa Models. “Allí estuve ocho años, en ese tiempo entré a estudiar Derecho. Fui imagen de Fedco, Touche, Onda de mar, María Luisa Ortiz, Comcel y también hice mis pinitos presentando en un canal online con notas que hacía con Franklyn Ramos”. Eso fue hace 18 años. Después hizo parte de staff de modelos del programa El gran show de RCN. Unos meses más tarde estaría de nuevo en México modelando.

La agenda de Zahira estaba tan llena de compromisos que para ella se volvió normal terminar un compromiso para arrancar con otro. Tras unos meses de grabación fue requerida en Medellín para después llegar a Barranquilla a Plataforma K, ignoraba que en La Arenosa comenzaría su tragedia. “En Barranquilla tenía como 40 pasarelas era una cosa brutal, estaba en todo y me enfermé, tuve una fractura en el tercer metatarso de pie izquierdo, aun así, terminé todas las pasarelas al final no podía caminar y salí en silla de ruedas. No entendía qué me pasaba”. A la presentadora le realizaron los exámenes y le dicen que además de estar fracturada, está descalcificada y sin vitaminas en su organismo. Era el 2010. “Era anorexia. La verdad no comía, llegué a pesar 47 kilos, era raquítica y pensaba que así estaba bien. Me fracturé porque mi cuerpo no dio más y empecé a decaer. Todo lo que había trabajado, mis ahorros, todo se me fue en tratamiento”.

Zahira Benavides en riesgo de muerte

Una vez más su madre tomó la decisión y llevó a su hija a su natal Venezuela y la hizo ver del mejor médico de su ciudad. “Me hacen más exámenes y me dan de seis meses a un año de vida. Tenía osteopenia en los femorales. El médico dice que me tienen que hospitalizar de inmediato, ni siquiera podría ir a mi casa, pero lo único que pedí es poder ir a mi casa porque sentía que en un hospital me moriría por el ambiente y la depresión, además había otras niñas hospitalizadas. Mi mamá dice: yo confío en mi hija y nos fuimos”.

Fue así como se fue a su casa a cuidarse. Recuerda que allí no hubo espacio para la depresión, sino más bien para el optimismo. También tiene vigentes las imágenes de horas y horas de sus familiares orando para que ella se recuperara. “Me llevaban en silla de ruedas a 10 minutos de la casa a la Virgen de la Consolación de Tariba. También recuerdo a mi mamá en alguna ocasión yendo de la casa con la procesión arrodillada”. Para la familia de lo ocurrido fue un milagro. Nueve meses después le realizaron nuevos exámenes y la mejoría era notoria. Subió de peso y llegó a 57 kilos ya el médico dio un diagnostico más alentador.

Una vida nueva para Zahira después de la anorexia

De regreso en Colombia, Zahira no contemplaba volver a los medios, volvió a su universidad, se enamoró y se dedicó a su vida de estudiante. “No quería saber de modelaje, sentía que de nada me habían servido tantos años de sacrificio. Dije mi mundo no es ese. Quería ser abogada. Fui consciente de que lo que más valía era mi vida y mi familia”.

Como si el modelaje estuviera escrito en su destino de nuevo empezaron a llegar oportunidades, en un tiempo en el cual se distanció de su novio. Zahira se dejó tentar esta vez con la convicción de que nunca más pondría en peligro su vida por el afán de verse delgada. “El hecho que tu médico te diga te queda tanto tiempo de vida hace que tú no juegues con eso. No quiero vivir lo mismo. Fue difícil y me recuperé milagrosamente, ni siquiera necesité psicólogo, porque hay que tener en cuenta que la anorexia es una enfermedad que ataca la mente. Lo curioso es que con mis 63 kilos la gente empezó a verme más linda, más femenina, con mejor piel y me decían te ves más sana y estaba feliz”.

El regreso finalmente se dio hace 10 años, ahora Zahira sabe que, aunque está sana debe cuidarse porque hay secuelas que dejó su enfermedad. Volvió al modelaje, luego se convirtió en presentadora de Estilo RCN y más tarde ingresó a Noticias en la sección de entretenimiento. Actualmente presenta en la noche. Zahira está casada y es madre de dos niñas-