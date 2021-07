“Estaba muriendo lentamente”, Zahira Benavides, de RCN, sobre su automedicación

“Llevo cuatro semanas que me sentí morir sin covid, muchas veces por prevenir este virus estamos buscando otras enfermedades como me pasó a mí”, fue parte del testimonio, que la presentadora de RCN Zahira Benavides publicó en su cuenta de Instagram, en el cual revela que decidió automedicarse y tomar un producto que a su esposo le recomendaron y que supuestamente evitaba el covid.

“Un día le comentaron a mi esposo que había un medicamento que evitaba el Covid-19. Nunca me di a la tarea de investigar para qué funcionaba este medicamento. Yo empecé a tomarlo más o menos durante tres meses y medio y este medicamento era para todo menos para el covid. Para el covid no hay absolutamente nada, solo el autocuidado”. Fue así como, según le contó a Revista Vea, durante ese tiempo consumió 6 mg diarios de Melatonina, un medicamente que se receta para problemas de sueño. Con el tiempo empezó a ver cambios en su estado de ánimo y en su cuerpo.

“Un día llegué a mi casa me acosté mi cerebro funcionaba y quería hacer muchas cosas (…) pero mi cuerpo no reaccionó (…) hasta que mi cuerpo no dio más”, recordó.

Admite incluso haber caído en la depresión. “Yo me estaba muriendo lentamente…”, dijo la presentadora que cuenta su experiencia para evitar que otras personas caigan en lo mismo.

“Todo generó un choque en mi cuerpo y en mi corazón (...) Muchas veces por prevenir este virus estamos buscando otras enfermedades. Este mensaje quiero enviarlo a todos para que me tomen como ejemplo y por favor les pido que no se automediquen”, puntualizó Zahira que actualmente está en manos de especialistas médicos, ya que también tuvo problemas de arritmia. “Me ha visto cuanto médico es posible, estoy intoxicada con este medicamento (…) Hoy en día ya estoy saliendo de toda esta prueba…”, anunció confiada en su recuperación total.

Adicionalmente, la colombo-venezolana dijo que ha regresado al trabajo y poco a poco, retoma su normalidad “he ido recuperando mi movilidad”. Finalmente contó que: “como mi situación y mi cuerpo quedó tan delicado ya fui priorizada par la vacuna del covid”, por ello hace unos días recibió la vacuna de Janssen, que tiene una sola dosis.

Aquí está el testimonio completo de la también modelo.