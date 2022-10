“Me fui de Puerto Rico con 50 dólares”: Essined Aponte y su vida antes de actuar

El nombre y rostro de Yara Essined Aponte eran nuevos para muchos colombianos, que ahora sintonizan todas las noches, La Reina de Indias y el conquistador , novela de Caracol. La actriz de origen puertorriqueño da vida a Catalina de Indias, y el actor español Emmanuel Esparza encarna a Pedro de Heredia, los protagonistas de esta historia de época, que se grabó en el 2020 y se estrenó en septiembre de este año.

¿En qué trabajó Essined Aponte antes de ser actriz?

Antes de llegar a Colombia, la actriz de 31 años era conocida en México y Miami por producciones como Nicky Jam: el ganador, Tres veces Ana, El grito de las mariposas y Mi corazón es tuyo, amaba desde niña el arte, y por eso estudió Diseño de Interiores. En esa época no soñaba con la actuación.

El verdadero reto llegó para Essined cuando decidió irse de su país natal a Estados Unidos con el sueño de iniciar una nueva vida. Los inicios no fueron fáciles, sufrió hambre, escasez económica y se le dificultó conseguir trabajo. Un grupo de personas aparecieron en su vida para brindarle apoyo. “Yo me fui de Puerto Rico con 50 dólares en el bolsillo, tuve muchos angelitos en esa etapa de mi vida, ángeles que me dieron su sofá, un cuarto, un baño, me dieron la mano, porque yo me fui sin nada. Aprendí también a pedir ayuda, eso me costaba un montón, incluso a veces un plato de comida porque no tenía y no podía costeármelo”, nos contó en exclusiva.

Antes de irse para México, donde logró encontrar su verdadera pasión y estudió actuación, la también modelo trabajó como conductora. Fue uno de sus primeros trabajos en California, estado donde ahora vive su mamá. “En ese afán de mantenerme y de conseguir ese sueño, trabajé como chofer de pilotos, yo trabajaba en un rental car y me pusieron detrás de la caja y yo no daba pie con bola como para recibir a la gente y entregarle su coche; entonces me dijeron ‘¿prefieres manejar?’ y yo dije ‘sí, yo soy un alma libre’. Entonces iba al aeropuerto y buscaba a los pilotos de avión y los llevaba hasta el rental car o a sus hoteles”, comentó, enfatizando en que su tiempo de aprendizaje en Estados Unidos lo llevará por siempre con ella.