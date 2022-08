Video | Jhonny Rivera adopta un caballo y enternece las redes. Esta es la historia

Jhonny Rivera no deja de sorprender por los contenidos que diariamente comparte con sus tres millones de seguidores en Instagram. Esta vez se llevó los aplausos de sus fanáticos por mostrar su lado más generoso con los animales, que tanto ama y protege en su finca, ubicada en Pereira, Risaralda.

Como toda una travesía que apenas empieza, así describió el cantante Jhonny Rivera, la vivencia que tuvo cuando encontró un caballo herido mientras iba a un concierto en Bolívar, Cauca.

“Me enamoré”: Jhonny Rivera adopta un caballo lesionado. Esta es la historia

El papá del también cantante Andy Rivera buscó durante varios días, y por todos los medios posibles, al dueño del caballo que tiene una pata partida. Cuando lo encontró, ofreció comprarle el animal. “La suerte fue que él me lo regaló con tal que hiciera algo por el animal porque la cirugía es costosa entonces ya lo traen para acá” dijo el intérprete de Mejor solito.

Aunque intentó mantenerse despierto toda la noche para esperar el camión en el que venía el caballo, al pereirano le ganó el sueño y no pudo verlo hasta el día siguiente. Como si se tratara de amor a primera vista, el cantante narró el emotivo momento en sus redes sociales. “Yo dizque para que no caminara me quedé quieto porque él es arisco, pero hizo lo contrario, se vino donde mí. Aquí lo vamos a querer mucho ¿oyó?”, le dijo con mucha ternura al caballo, que se levantaba cada vez que veía al artista cerca. “Me enamoró, mire esa ternura, usted es muy lindo”.

Como contó Rivera, sus seguidores no dejaron de preguntar por el estado del caballo, así que también mostró cuando el veterinario llegó a hidratarlo con sueros, a desparasitarlo y aplicarle analgésicos para después hacerle la radiografía que todos esperan. Finalmente, después de muchas opciones de nombre y con la votación de sus seguidores, el cantante de 48 años nombró a su caballo Chaplin. No sería la primera vez que el artista hace algo similar por un animal, según recordó el veterinario “vamos a hacer lo posible por recuperar este caballo, así como hicimos con Manolo” otro caballo que Jhonny Rivera recuperó y adoptó en noviembre del 2021.