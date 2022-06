“No me retiré de la tv”: Juan Pablo Obregón aclaró su ausencia de las pantallas

Juan Pablo Obregón es uno de los actores más recordados de la exitosa serie Padres e hijos. Después de su participación en la producción, el actor, que se convertirá en padre por sexta vez, realizó otros personajes en varias importantes producciones.

Sin embargo, desde hace unos años, dejó de aparecer en televisión con la misma frecuencia que antes. En diálogo con Vea, el actor explicó las razones.

¿Qué pasó con Juan Pablo Obregón?

“Aprovecho para aclarar, yo no me he retirado de la televisión. ¿Qué pasó conmigo? Gran parte es una decisión personal, a mí, Dios me salvó prácticamente la vida en mi caminar hacia Él. Estuve a punto de separarme en el año 2012, y ese punto me movió tanto que me acercó a Dios. En ese momento empiezo a aceptar todo lo que ÉL manda a vida y entre esas digo, ‘Señor, me retiro de la televisión o no’. Yo entré en ese conflicto, porque tristemente muchísimas de las cosas que hacemos en la televisión no dejan un buen ejemplo”.

Según el actor, siguió las instrucciones de Dios, y aunque tuvo que limitarse a la hora de escoger los casting para sus personajes, considera que fue una de las mejores decisiones de su vida.

“El Señor me dijo ‘no te retires, te necesito en esos gremios’, pero sí me puso a desechar muchas cosas de entrada. Si bien mis oportunidades podrían ser de un 50% a como venía, que no es mal, pues me reduje las posibilidades mucho más, yo creo que a un 20%”.

¿Extrañas la televisión?

“No. Sí extraño trabajar, el ambiente, añoro hacer personajes bonitos, pero hay un peso mucho más inclinado hacia Dios, hacia mi familia, porque prefiero que no me falte el trabajo que me manda Dios, a que me falte el trabajo general de cualquier otra cosa. Entiendo que lo que me fortalece es Dios y mi camino está hacia Él y si no va a estar incluido el trabajo de la televisión, no pasa nada, ojalá nunca pase, pero que el trabajo en Dios no me falte nunca”.

Actualmente, el actor se encuentra en grabaciones de un proyecto para Caracol Televisión, aunque no reveló mayores detalles. También, está 100% enfocado en su familia, el cuidado de sus hijos y en algunos emprendimientos.

