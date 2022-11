“No sabía cómo iba a afrontar mi diagnóstico” Selena Gómez habla de su bipolaridad

Selena Gómez se ha convertido en una de las celebridades más admiradas en el entretenimiento. Su carrera ha estado a la vista del mundo entero pues empezó siendo una niña en el mundo Disney. Después de participar en Barney y sus amigos y varias series, protagonizó Los hechiceros de Waverly Place que la llevaron a la fama mundial. Tras triunfar allí, buscó horizontes propios y se lanzó como solista con éxito rotundo. Por supuesto también su vida personal ha estado a la orden del día, siendo su romance con el cantante canadiense Justin Bieber, muy comentado, admirado, pero también criticado.

Selena Gómez dejará al descubierto su vida personal y sus luchas en un documental próximo a estrenarse Foto: Getty Images

Edad de Selena Gómez

Pero Selena, quien actualmente cuenta con 30 años, 20 de los cuales ha estado actuando y cantando, ha querido ir más allá de su carrera y ha procurado ser abierta con ciertos temas, pensando en que puedan ser útiles para sus seguidores. Cuenta con más de 350 millones tan solo en Instagram. Fue bastante sincera al hablar de su problema de salud y recibir un riñón donado para curar el lupus que padecía. De eso hace ya ocho años.

Así mismo, ha hablado de salud mental, de depresión y ansiedad desde su propia experiencia.

También te puede interesar: Selena Gómez y Karol G compartieron juntas Provenza

Sobre todos estos aspectos versará el documental My Mind and Me, Selena Gómez, mi mente y yo, en español, que próximamente Apple Tv estrenará y que ha contado con su total aprobación. En el adelanto del material se evidencia que ahonda en los episodios difíciles de la artista, que creció en la pobreza y no encontraba su lugar o propósito en la vida. Así mismo profundizará en su diagnóstico de bipolaridad algo, que en principio la alcanzó a poner nerviosa, pero finalmente desarrolló, segura de que será una oportunidad para hablar del tema.

¿Desde cuándo padece bipolaridad Selena Gómez?

Selena Gómez, que reveló haber sido diagnosticada con el trastorno bipolar en 2020, luego de acudir al médico, preocupada por continuos cambios de humor.

En uno de los avances del documental ella expresa “No sabía cómo iba a afrontar mi diagnóstico. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y si la próxima vez no podía volver? Necesitaba seguir aprendiendo sobre el tema. Necesitaba tomarlo día con día”.

Adicionalmente la artista, que se convirtió en la embajadora más joven que ha tenido la Unicef en el mundo en 2009, antes de cumplir sus 18 años, indicó en otro momento del material que ahora se siente mejor y vive un buen momento de su vida “Soy más feliz y controlo mis emociones y pensamientos más que nunca”.

Si quieres ver más historias de vida de famosos, haz clic aquí

Así mismo, reveló la razón por la cual accedió a hablar del espinoso tema a pesar del nerviosismo que esto le generaba. “Por muy nerviosa que esté por sacar algo tan personal, en mi corazón sé que es el momento adecuado. Espero que, al compartir mis experiencias y dificultades, ayude a la gente a sentirse inspirada para compartir sus propias historias. Y a tener la esperanza de que las cosas pueden y van a mejorar”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

El documental deja al descubierto el placer que siente Selena visitando zonas deprimidas de su vecindario y su interés por ayudar a otros, así como las sesiones que tiene con quien parece ser su consejera.