Nuevo escándalo sexual. Cantante Sasha acusa a Luis de Llano, de Timbiriche

Hasta el 8 de marzo pasado Luis de Llano Macedo, hijo de la actriz Rita Macedo y hermano de la cantante Yulissa, había sido el rey Midas del entretenimiento en México. Durante años fue el productor musical de los más importantes grupos que se crearon en la década de los 90, así como de telenovelas musicales que alcanzaron el éxito internacionalmente. De Llano fue el productor de Alcanzar una estrella I y II, donde debutaron Eduardo Capetillo, Angelica Rivero e incluso hizo sus pinitos actorales Ricky Martín. Fue la cabeza de Timbiriche y Garibaldi, semillero de estrellas como Paulina Rubio, Biby Gaytán, Erik Rubín y Thalía.

No obstante, la imagen de Luis de Llano cayó este 8 de marzo, dos días después de conceder una entrevista a Jordi Rosado, que se emitió por Youtube. Además de hablar de su exitosa carrera como productor y sus logros en tiempos de antaño, Luis, hoy con 77 años, confirmó que mantuvo una relación sentimental con Sasha Sokol, algo que duró seis meses, según él. También dijo que la cantante, que además fue actriz de novelas que él produjo como Alcanzar una estrella, fue quien lo dejó.

La entrevista desató la furia de Sasha Sokol, integrante de Timbiriche, quien escogió el Día Internacional de la Mujer para no callar más, según sus propias palabras. Por medio de Twitter reveló que fue abusada por el productor pues sostuvieron una relación cuando ella tenía 14 años y él 39, que se prolongó por cuatro años. Una relación donde se hizo evidente el poder que él tenía.

“Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos”, fue el primer texto que la cantante escribió justo este día. “Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años”, dijo en otro de los tuits que rápidamente fue contestado por cibernautas que empezaron a condenar el hecho y a apoyar a la estrella mexicana.

Sasha señala a Luis de Llano

Sasha reveló en las redes que sus padres se oponían a la relación pues Luis era contemporáneo con ellos, le triplicaba la edad. Por eso su madre la envío a estudiar fuera, peor la relación se mantuvo. En otro momento de sus escritos se refirió al miedo a terminar con él que experimentaba. “Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada”. También lo instó a dejar de mentir sobre el asunto cuando él concede entrevistas porque en su opinión, lo que hizo con ella fue un delito, pues era menor de edad. Sasha además de pedir perdón a su familia y reconocer que su única falla fue el guardar silencio hace fuertes preguntas al señalado Luis de Llano. “Escribo esto llorando. Llorando por lo que sucedió, sí, pero llorando también por lo que sigue sucediendo. ¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré”.

Sasha culmina su confesión, que también publicó en Instagram con una imagen suya en blanco y negro, instando a otras mujeres que hayan sufrido abuso a no quedarse calladas y cambió el apellido de su acosador Llano por Ya no escribiendo Luis De Ya No. Famosas como Rebeca de Alba, Andrea Legarreta y Verónica Castro, entre otras, han apoyado a la cantante que ha dicho no quiere referirse más al tema.

Tanto Luis De Llano como Yordi Rosado, quien ha recibido comentarios negativos por celebrar en entrevista lo narrado por su entrevistado, no han dado declaraciones.