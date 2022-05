“Pensó en lo peor”: ¿Imitador de ‘Yo me llamo’ en la clínica por depresión?

Nicolás Hernández fue el artista encargado de imitar a Elvis Presley en la última temporada de Yo me llamo. Fue uno de los participantes que se ganó el corazón no solo de muchos televidentes, sino también de los jurados César Escola, Amparo Grisales y Yeison Jiménez. De hecho, el día de su salida del reality, la Diva de Colombia no pudo evitar las lágrimas al despedirlo.

Ahora, el exparticipante vuelve a ser noticia. Según el programa La Red del canal Caracol, luego de salir del reality, Nicolás Hernández tuvo algunas complicaciones emocionales, causadas por la ruptura con su novia en ese momento. “A Elvis Presley de ‘Yo me llamo’ una tusa lo ha llevado a considerar hasta lo peor”, afirmó Frank Solano, uno de los conductores del programa de entretenimiento.

De acuerdo con las declaraciones del presentador, el artista tuvo que “internarse en una clínica por mal de amor porque de la nada, su novia le terminó y él entró en depresión”. Al parecer, Yo me llamo Elvis Presley no quería comer y más adelante presentó un daño en el estómago, razón por la cual tuvo que ser, aparentemente, trasladado a un centro médico en el que después de varios exámenes fue diagnosticado con “un mal emocional”, según detalló el mencionado medio de comunicación.

Frank Solano aseguró que pese a esa difícil situación, el artista salió adelante. “Ha logrado recuperar su salud gracias un tratamiento psicológico”.

En su cuenta de Instagram, Nicolás ha publicado algunas imágenes de las presentaciones que ha tenido luego de su salida de Yo me llamo. Además, comparte algunos de los momentos más especiales que comparte junto con su familia.