Pirry acude a sus seguidores por difícil situación: “auxilio, busco ayuda”

Guillermo Alberto Prieto la Rotta, mejor conocido como Pirry, es uno de los periodistas más reconocidos del país. Durante los últimos años se ha destacado también por el contenido que genera en sus redes sociales, donde habla sobre diferentes temas sociales, además de mostrar los lugares más exóticos del mundo.

Pirry, el reconocido periodista colombiano, expresó su preocupación a través de sus redes sociales. ¿Qué le pasó? Aquí te lo contamos. Foto: Instagram - Instagram

Son 2 millones de seguidores en Instagram quienes apoyan a Pirry con cada uno de sus proyectos. Recientemente, el periodista realizó una inusual publicación donde aprovechó para pedirle ayuda a sus seguidores, cosa que muy pocas veces hace. Lo hizo a través de un video que hasta el momento cuenta con más de 26 mil likes.

¿Qué le pasó a Pirry?

Recordemos que el objetivo principal del contenido que realiza Pirry, es enfocado en la preservación del medioambiente en Colombia y el mundo. Actualmente, el periodista se está viendo afectado para seguir produciendo ese tipo de videos, especialmente, por la subida del dólar. Debido a eso, se vio en la penosa obligación de acudir a sus fanáticos por ayuda.

“Auxilio. Busco ayuda. Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de influencers”, comenzó diciendo.

Enseguida, recalcó que, a diferencia de lo que muchos creen, él no es adinerado, sino que, ha trabajado fuertemente por lograr hacer lo que le apasiona. “Hay gente que me dice que soy rico y no, yo no soy rico. Básicamente yo trabajo para hacer esos viajes, o sea yo trabajo para trabajar más, pero es que amo ese trabajo. Yo ya no podría viajar si no es con una cámara y sin capturar una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra influencer”, puntualizó.

De igual manera, aclaró que no está pidiendo plata, sino patrocinios: “yo no quiero que me den plata, yo vivo de mi carrera y de ahí saco (...) En este momento, con esto del dólar la situación no es tan fácil y yo necesito patrocinadores. Entonces, si les gustan estos contenidos los invito a difundirlos y a compartirlos, sobre todo este de hoy porque estoy buscando patrocinadores. Estoy buscando apoyo para poder seguir trayendo a ustedes estas historias… A veces pareciera que hablar del medio ambiente y del planeta pareciera que hoy no es tan chévere. He decidido ser fiel a mis ideas y por eso sigo haciendo los contenidos que yo hago”, dijo.

Pirry también aprovechó para asegurar que no se trata de viajar simplemente, pues detrás de lo que sus fanáticos ven en pantalla, hay mucho trabajo que tiene que realizar. “Algún día me preguntaron cuál era el viaje favorito de mi vida. Al lugar en donde me gustaría ir otra vez o ir muchas veces, que en ese momento pensé ‘hombre, el mejor viaje de mi vida es ese viaje al que los puedo llevar a ustedes y el mejor lugar para poder estar y poder visitar todas las veces que uno quisiera, es ese rinconcito del corazón de susmercedes’, donde las historias y las publicaciones que uno hace logra sensibilizarlos”, puntualizó.