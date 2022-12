“Podía quedar inválido”: Byordy, de ‘La Descarga’ y su problema de columna

El turno en el capítulo de esta noche en La Descarga, el templo de la música, fue para el equipo de Gusi. Sus participantes se ‘enfrentaron’ para lograr un cupo directo en el Campamento Musical. El mentor escogió los temas para sus pupilos y cada uno cautivó en el Tocadiscos.

La música salvó a Byordy

Una de las presentaciones que más conmovió fue la de Byordy, quien, junto con su mentor, interpretó Flor pálida. Fue tanta la energía que proyectaron que contagiaron al público con su sabor. Además, los dos artistas reflexionaron sobre cómo enfrentaron situaciones dolorosas.

El concursante reveló que una de las pruebas más difíciles que ha tenido que enfrentar en su vida fue cuando siendo muy joven casi queda inválido por un problema en su columna. “Cuando tenía 17 años me dicen: ‘tienes un problema en la columna, tendremos que operarte porque tienes una hernia que ya atacó parte de tus nervios y te puedes quedar inválido’. Fueron seis meses en una cama, no me podía mover, mi mamá encima bañándome”, le contó, entre lágrimas, Byordy a Gusi, previo a la presentación.

Pese a la situación y el pronóstico, el artista siempre vio a la música como su salvadora. Cada vez que canta se olvida de los dolores. “Mi padre me compró mis primeros equipos y ahí en la cama yo grababa mis cosas. Al cuartico le pusimos ‘Columna récords’. Yo no camino del todo bien, me genera dificultad después de eso entonces me ha tocado meterle un poquito de Flow a la caminada porque es muy evidente a veces que hay un problema, pero la música me cura”.

Gusi le confesó que él enfrentó una situación similar, pues tuvo que estar 4 meses en una cama debido a una operación de rodilla que lo obligó a cancelar su gira. En ese momento, al igual que Byordy, la música fue su aliciente, así que compuso el tema Cómo me duele.

Gusi y Santiago Cruz lloraron en ‘La Descarga’

Al finalizar la presentación de Byordy y Gusi, Santiago Cruz no pudo evitar sentirse conmovido al recordar que él le ayudó al intérprete de Tú tienes razón en sus inicios.

Con su voz entrecortada, Cruz dijo: “yo lo recibí ‘pelaito’ en una tarima hace muchos años, me emociona”. Gusi no dudó en expresarle su agradecimiento: “él sabe que tengo mucha gratitud. Esta es una bonita manera de resaltar el trabajo que hizo Santiago en mí porque muchos quizás no saben que él fue mi mentor en mi vida como artista cuando estaba empezando. Él tenía un sitio muy bacano donde escuchábamos música y yo tuve la oportunidad de cantar ahí. Santiago me abrió la puerta de ese lugar para poder llegarle a muchísima gente que pasó por ahí”, le dijo con mucho sentimentalismo.