¿Por qué ninguna novia de Leo DiCaprio habla de él? Esta sería la respuesta

Sobre la vida sentimental de Leonardo DiCaprio es bastante lo que se ha dicho, especulado e incluso, hay divertidas teorías al respecto.

Recientemente se vinculó a Leo DiCaprio con Eden Polani, de 19 años Foto: Instagram - Instagram

Son cientos los lugares en internet que hablan del síndrome de DiCaprio, que solo le permitiría al actor tener romances con mujeres menores de 25 años, razón por la cual, por más enamorado que esté, rompe con la afortunada del momento apenas esta cumple el cuarto de siglo.

La teoría del síndrome de DiCaprio continúa

La simpática teoría sigue cobrando fuerza. No es mucho ha servido la postura pública que hizo hace algún tiempo Kristen Zang, su novia entre 1995 y 1999, que dejó de serlo antes de que ella cumpliera esa edad. Zang quiso salir en defensa del actor y escribió un ensayo asegurando que fue “un novio maravilloso”, y que él no rompió con ella antes de la edad mencionada, sino que fue ella quien lo dejó.

“Fue una elección que hice. No sé cómo explicarlo exactamente, solo sentí que estaba lista para que nuestra relación terminara. Ahora, más de 20 años después, cuando leo los titulares y los comentarios en los que se menciona que su exnovia más reciente ha “envejecido” o que es “demasiado mayor para Leo a los 25″, creo que podemos y debemos hacerlo mejor. ¿Qué tipo de mensaje se está enviando a las jóvenes?”, fueron algunas de las palabras de Zang.

Como sea, Leo ha estado saliendo una y otra vez con jóvenes, muchas de ellas modelos, que no sobrepasan los 25 años y sin quererlo tal vez ha seguido alimentando esta teoría.

El último romance oficial conocido fue con Camila Morrone. Hay que decir que posteriormente fue visto con Gigi Hadid, de 27 años, algo que resultó extraño por superar dos años la edad de la teoría. Pero no fue nada más allá de una salida, al parecer. Después de le vio con la hija de Lorenzo Lamas, Victoria, de 23 años.

Y es que la lista de novias de Leo, de 48 años, es bien interesante, así como sus edades cuando salieron con él. Bridget Hall, tenía 17 años, Naomi Campbell tenía 24; Kristen Zang, 21 años; Helena Christensen, 23; Amber Valletta, 22; Eva Herzigova, 20; Gisele Bündchen, 21; Bar Rafaeli, 23; Anne Vyalitsyna, 22; Blake Lively, 23; Erin Heatherton, 22; Toni Garrn, 20; Kelly Rohrbach, 25; Nina Agdal, 24 y Lorena Rae, quien tenía 23 años cuando fue novia del actor, entre otras.

Esto exigiría Leonardo DiCaprio a sus novias

Ahora surge una nueva pregunta sobre los romances del actor ¿por qué ninguna de estas mujeres, algunas de ellas figuras públicas ha hablado de lo que ha sido ser novia de él?

Según la revista Radar Online, el actor está muy obsesionado con su vida privada y por ello, exige que cada una de sus novios firme un contrato de confidencialidad. Todo parece indicar que el documento ha funcionado, porque ninguna de ellas ha salido a revelar ningún aspecto sobre sus vidas junto al actor.

Una fuente lo confirmó a Radar: “Es obsesivo y hace que sus asistentes mantengan varios de estos contratos en la mano. Muchas mujeres tienen historias que contar, pero nadie quiere hacerlo oficialmente por las consecuencias legales que puede tener”, señala.

La publicación también refirió un supuesto amigo del actor comentó que Leo se protege legalmente porque tiene detalles de su vida que no quiere compartir: “Obviamente, no quiere que ninguna de ellas comparta que está obsesionado con los cómics, con las figuras de acción y los dinosaurios”, no obstante los medios que han reproducido la noticia acotan que naturalmente no se trata solo de eso y hay riqueza de anécdotas en los que podrían revelar las ex de DiCaprio, pero definitivamente no lo harán.