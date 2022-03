“¿Por qué se fue?”: Iván Lalinde rompió en llanto al recordar a Lina Marulanda

Lina Marulanda fue una de las presentadoras más queridas del país. Su carrera era brillante; no solo se desempeñó como uno de los mejores talentos de la televisión, sino como una de las modelos más cotizadas e hizo parte del grupo de las mujeres más hermosas de Colombia. Su carisma hizo que se ganara el cariño de todo un país.

El 22 de abril del 2010 la noticia de su muerte enlutó al mundo del entretenimiento. Nadie entendía por qué se había quitado la vida lanzándose de un sexto piso de un edificio en Bogotá, cuando, aparentemente, era una mujer feliz. Aunque han pasado casi 12 años desde aquel lamentable suceso, sus colegas y amigos más cercanos aún lloran su partida.

Iván Lalinde recuerda a Lina Marulanda

En el más reciente emisión del programa The Suso’s Show, Iván Lalinde, presentador de Día a Día, rompió en llanto al recordar su amistad con Lina Marulanda. En medio de la entrevista que le realizó Suso’s, le preguntó: “¿Qué es lo que más extrañas de Lina?”. Ante eso, el presentador quien fue uno de sus mejores amigos respondió: “Toda ella, era mi parcera y mi compañía en noches de conversar, de tomarnos unos tragos y de fumarnos 20 mil cajetillas de cigarrillos, de llamarnos en la noche y hablar a toda hora, pero también de enviarnos mensajes de texto porque en ese tiempo no había WhatsApp ¡Me hace mucha falta, mucha!”.

El presentador de Día a Día habló de la importancia de prestarle atención a las personas que están pasando por momentos de ansiedad y depresión, para que no ocurran más casos como el de su gran amiga Lina Marulanda. “Me gusta que pongan el tema porque es algo a lo que tenemos que pararle bolas. Lina, por ejemplo, se fue en medio de una depresión ¿Por qué se fue? Solo ella lo sabrá, ¿por qué tomó esa decisión? Solo ella lo sabrá. Pero los que quedamos acá tenemos que aprender que uno tiene que ‘pararle bolas’ a la depresión”.

Así fueron los últimos momentos de Lina Marulanda antes de morir

De acuerdo con lo que relató Iván Lalinde, su mejor amiga lo llamó insistentemente la noche anterior a su fallecimiento, pero por un problema que habían tenido, él decidió rechazar sus llamadas. “A mí Lina me llamó mucho la noche anterior a irse, porque nosotros quedamos de vernos ese miércoles (...) después me habló para decirme que no podía ir a almorzar conmigo porque tenía que hacer una vuelta con el papá, entonces yo me enojé y le dije: ‘flaca, ahí estás vos pintada y le tiré el teléfono’. Ya por la noche empezó a marcarme, pero yo dije que no le iba a parar bolas y al otro día, cuando estaba en mi negocio picando fresas y moras, me llamaron para decirme lo que pasó y yo no podía creerlo”, aseguró entre lágrimas.

El presentador aseguró que aunque la partida de su mejor amiga ha sido muy difícil, ha podido entender, entre otras cosas, que Lina Marulanda vino a esta tierra para enseñarles muchas cosas. “Tengo un angelito que me ha acompañado siempre y yo siento que todas las cosas buenas que me han pasado desde el 2010, ha sido ella”.