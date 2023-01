¿Quién relacionó a Roberto Cano y Jorge Enrique Abello?

Son pocas veces las que el actor Roberto Cano, recordado por sus participaciones en novelas como Pobre Pablo, El capo y Comando Élite, habla sobre su vida privada y detalles de su pasado. La timidez que el bogotano refleja detrás de cámaras lo ha caracterizado durante años, pero en nada se parece cuando encarna un personaje en pantalla.

Hace poco, el actor de 49 años recordó la etapa de su vida en que estuvo muy cerca al reconocido actor Jorge Enrique Abello, el recordado Don Armando de Yo soy Betty, la fea. Durante casi seis años, Cano sostuvo una relación sentimental con Marcela Salazar, exesposa de Abello y madre de su hija mayor.

Roberto Cano crio a hija de Jorge Enrique Abello

En una entrevista con Diva Rebeca, personaje que interpreta el periodista Omar Vásquez, el bogotano recordó el momento en que además de compartir escena con Jorge Enrique en la novela ¿Dónde está Elisa?, también era el padrastro de su hija adolescente, una etapa que recordó como “compleja”.

“Jorge Enrique Abello y yo estábamos grabando ‘Dónde está Elisa’. En un momento pensé que era un poco incómodo, pero ya luego pensé que habían pasado 8 años. Con Marce duramos un montón, como seis años. Para él era una dicha que fuera yo el novio teniendo una hija de por medio, mejor que el novio de su mamá sea una persona que él conoce y que él quiere, que un man que uno no tiene idea de quién es”, dijo Cano.

Y aunque su relación con Abello siempre fue agradable, y supieron manejar la situación, no fue fácil para Roberto compartir el mismo espacio y la crianza de un “hijo ajeno”. “Uno no es nada de los hijos de otro, uno se tiene que volver amigo de los chinos. Me tocó una etapa complicada. Tenía 11 años y hasta los 17, la adolescencia siempre es complicada. Uno no es el papá. No es tan fácil las relaciones con los hijos de otros”, confesó.