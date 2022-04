Revelaciones de Aida Morales de MásterChef Celebrity: he visto la muerte a la cara

Aida Morales actualmente es una de las participantes de MasterChef celebrity Foto: archivo Vea

Desde que era una niña en su natal Líbano, y veía a su padre cantar y bailar tango mientras amasaba y horneaba pan y a uno de sus hermanos mayores tocar la guitarra, Aida Morales, a quien vemos en MásterChef Celebrity, decidió que quería ser actriz. Lo determinó con tal vehemencia que cuando a sus 16 años se hizo bachiller y expresó su intención de viajar a Bogotá en busca de su sueño, su padre supo que era en serio y decidió que toda la familia dejaría el pueblo tolimense para buscar oportunidades en la capital. En Bogotá donde el sustento familiar lo siguió dando la panadería, Aida comenzó a construir el sueño que, hay que admitir, se demoró bastante en verse cristalizado. En esta misma ciudad donde la actriz se catapultó a la fama, ha afrontado las experiencias más duras, que la han convertido a ella en una guerrera en todo el sentido de la palabra, tanto en lo profesional como en lo personal.

Recién llegada se inscribió en una agencia de extras e hizo algunos hasta que en una oportunidad le dieron la oportunidad de tener parlamento y Pepe Sánchez el director le dio el mejor consejo de su carrera. Dejar de hacer extras si quería ser actriz. “Eso fue como una orden, me retiré y me puse a buscar academia y entré a la Charlot” De día Aida le colaboraba a su padre en la panadería en San Mateo, Soacha y de noche estudiaba, convirtiéndose en una de las alumnas más aventajadas.

Allí cuando la profesora de expresión corporal se marchó, llegó un nuevo docente, el director y bailarín Raúl Wiesner, quien un se convirtió en uno de sus grandes formadores profesionales y un año después en su esposo. Aida tenía 23 años y él 33. Durante 10 años Aida se concentró en el teatro.

AIDA MORALES PIERDE SU HIJO

“A los dos años tuvimos un hijo varón y a los dos meses y medio murió. Fue el padecimiento más fuerte, después de eso no hay un dolor más duro. Cuando uno logra superar un dolor así puede superar lo que sea. Uno se vuelve la mujer maravilla, se fortalece”. El pequeño Reijar nació con síndrome de Down y luego de practicarse exámenes descubrieron que simplemente fue un “accidente” de esos que ocurren pocos, porque tanto la actriz como su esposo estaban perfectos para engendrar una criatura perfecta. “Dios sabe por qué lo hizo, seguramente para que yo humanamente ascendiera. El día que nació, los médicos lo miraban y decían no, no es, la madre tiene los ojos achinados. Yo los escuchaba. No me lo dejaron ver hasta dos días después que le dije a mi esposo que necesitaba verlo, él me dijo ya lo vi y no está bien, le están haciendo exámenes”. Fue entonces cuando se enteró de su condición y de una válvula cerca de su corazón que goteaba sangre.

“Se suponía que la válvula se cerraría y mejoraría con el tiempo, pero él además nació citomegalovirus que deteriora el lugar donde se aloje, en su caso fue en el aparato digestivo y acabó sus órganos principales. A los dos meses le dio una fiebre alta, lo llevé a urgencias y estuvo hospitalizado hasta que me dijeron que él no viviría. Me lo llevé a casa y murió en mis brazos. Me preparé para eso. Yo le hablé y le dije: te vas a ir en mis brazos. Reijar murió mientras lo arrullábamos su abuela, su padre y su madre”.

La experiencia que ella califica como la más dolorosa de su vida también le dejó una lección imborrable. “Me hizo mejor ser humano, entendí que en el mundo existen seres distintos que tienen su espacio y debemos respetarlo. Para mí es tan importante alguien con síndrome como un genio, una reina como una prostituta, un anciano como un bebé que empieza a vivir. Cada ser humano tiene un lugar y nosotros tenemos la misión y obligación de respetar ese espacio”. Y es que además de su hijo, el hermano menor de Aida nació con una discapacidad mental marcada y también falleció junto a ella.

LA AMENAZA DE CÁNCER SOBRE AIDA MORALES

Hace 18 años la actriz volvió a sentir que su vida se sacudía cuando fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino y lo asumió segura de que triunfaría. “Yo los tomo como los llamados que te da la vida diciéndote: pilas que la vida es poquita, deje de estar preocupándose por pendejaditas, hágale, cúrese del mal y siga viviendo la vida como usted la quiere vivir, haciendo lo que le gusta. Es que a veces vivimos la vida y creemos que somos felices a través de nuestros maridos, hijos o papás y no la vida es de cada cual”.

La actriz se sometió a una primera cirugía mientras grababa La viuda de la mafia, pero no se lo comentó a ningún compañero. “Decidí que debía dar esta batalla y no quería que nadie me tuviera lástima porque sabía que iba a salir. Solo se lo conté a mi madre, mi hija, mi esposo y la asistente de dirección porque le pedí que me diera unos días para la cirugía”. Cuatro meses después vino una nueva cirugía y un par de meses entró en remisión.

Esa etapa también la recuerda como dura, pero aleccionadora. “Recuerdo que cuando fui al ginecólogo me mostró la imagen. Pude ver al monstruo a la cara, era grande, horrible y amenazante. He visto la muerte a la cara, no le tengo miedo, pero si le tengo respeto a ese momento porque la he visto a la cara con mi hijo y con mi hermano menor. Enfrentarse a ver cómo la vida se va y deja el cuerpo inerte es duro y difícil. Por eso digo: si he sido capaz de mirar la muerte, a las amenazas las miro y pongo mi fuerza para derrotarlas”.