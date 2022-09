Sábados felices: Este es el creador del programa más antiguo

Aunque Alfonso Lizarazo y ya no presenta ni dirige Sábados felices y su rostro no es conocido en nuevas generaciones es inevitable no mencionar su nombre cuando se habla del programa que está cumpliendo 50 años al aire en la televisión nacional. Él no solo fue su creador, sino que por años fue el responsable de todo el equipo de humoristas. Hace algunos años, ya retirado nos sentamos a hablar con él y se convirtió en un recorrido de anécdotas que hoy hacen parte de la historia de la pantalla colombiana, pero también del país mismo, pues en su momento el programa recorría municipios lejanos del territorio nacional llevando humor, pero también educación. La campaña Lleva una escuelita en tu corazón es lo primero que mencionó Lizarazo.

Lizarazo creó Sábados felices y recibió un homenaje hace pocos días en la gran gala del medio siglo que cumplió el programa.

Sábados Felices y la campaña Lleva una escuelita en tu corazón

320 escuelas fueron posibles gracias a la persistencia de Lizarazo y al apoyo incondicional de su equipo de humoristas. “Fuimos a todo tipo de lugares” mencionó presumiendo una amplia colección de fotos sin recordar qué sitios eran porque fueron cientos. En aquella época los recibían con caravanas de carros de bomberos y gente, presentación del show, partido de fútbol entre el equipo de Sábados felices y el equipo del municipio y despedida y entrega de regalos, que muchas veces incluían lágrimas de parte de los lugareños, agradeciendo que por primera vez alguien de la televisión fuera a ayudarlos. “Fuimos a muchos sitios que ni siquiera tenían un hostal y nos hospedábamos en las casas, lo que era muy bueno, resultaba mejor incluso que estar en un hotel La gente nos demostraba si cariño atendiéndonos, nos preparaban la mejor comida y era de verdad muy bonito sentir esos recibimientos”, nos reveló Lizarazo, quien hace unos días volvió a recordar algunas de estas anécdotas cuando fue uno de los invitados especiales a la gran gala de los 50 años del programa, donde se le rindió un sentido homenaje.

Alfonso Lizarazo fue víctima de secuestro

Pero no todas las experiencias que le trajo la televisión a Lizarazo fueron gratas. Su momento más difícil fue en 1994 cuando fue secuestrado por guerrilleros. Lo más curioso es que ocurrió muy cerca del batallón. “No nos ocurrió nada en lugares que nos decían que eran peligroso. En una ocasión fuimos a un territorio muy apartado en el Magdalena Medio. Íbamos en lancha y vimos que a nuestro lado estaba el ejército cuidándonos, nos explicaron que íbamos a un lugar complacido. Al llegar, todo estuvo perfecto. Cuando nos fuimos la gente lloraba de agradecimiento y nos dijeron que allí todos eran guerrilleros hasta las monjas, pero no nos pasó nada. En cambio, cuando me secuestraron nos tomaron por sorpresa. Vimos un retén, pensamos que eran militar y luego presentaron y tan pronto me vieron dijeron a usted es que necesitamos y me llevaron”. Lizarazo pensó lo peor, y sintió temor. Fue liberado, después de caminar durante una semana entre los campos del Valle de Cauca y quedarse en casas de campesinos, con un mensaje para el entonces presidente Ernesto Samper. El grupo solo deseaba amnistía.

