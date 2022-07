Scarlet Ortiz , de Betty la fea, y su experiencia con espíritu del más allá

Scarlet Ortiz en escena de Amores que engañan Foto: Gabriel Munguia

Scarlet Ortiz ganó bastante popularidad en Colombia cuando protagonizó en 2004 Todos quieren con Marilyn y anteriormente fue uno de los amores de Armando Mendoza en Yo soy Betty la fea. La actriz venezolana ahora está de nuevo al aire en una serie de historias escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres llamadas Amores que engañan. Este sábado 9 de julio justamente se emite en Lifetime el capítulo que ella estelarizó y donde le da vida a Ana Paula.

Pero más allá de su regreso a las historias de drama y amor, la actriz venezolana está dichosa porque luego de la pandemia ha regresado con todos los ánimos a lo que más ama: la actuación. Y no es para menos, en agosto del 2021 Scarlet Ortiz sufrió covid y sus síntomas no fueron para nada leves. “Estuve nueve días hospitalizada y fue difícil cuando me quité la máscara y descubrí que no podía respirar. Tenía temor de ser intubada”, pero también es una convencida del poder de los pensamientos. “La mente es algo súper poderoso y también, la parte espiritual; cuando te das cuenta de que tu físico está cayendo, tienes que fortalecer estos dos para salir adelante”; Scarlet agradece haber tenido a su familia y seres queridos alrededor, aunque fuera solamente por teléfono y finalmente, haber superado el momento. Ella asegura no temerle a la muerte como tal, “sino a dejar de ver a los míos”.

La actriz también admitió en entrevista con Vea que de Amores que engañan, como se titula la producción de su regreso, ella no ha tenido ninguno. “22 años con el mismo indican que no hay engaño y si hay, no tengo ganas de enterarme. Creo que el amor principal y el que no te debe engañar es el propio, para que el de pareja lo puedas ver claramente”.

Scarlet Ortiz tuvo experiencia con el más allá

En la trama de la serie que estelariza su personaje, Ana Paula, toca un poco lo sobrenatural y los espíritus y quisimos saber que Scarlet alguna vez ha tenido alguna experiencia de este tipo y no solo dijo ´si´, sino que la recuerda perfectamente. “Tuve un episodio importante en un hotel y eso me hizo creer aún más. Vi claramente una silueta muy bien formada que venía directo hacia mí. Me acuerdo y se me pone la piel de gallina. Tuve miedo. Creo porque somos energía, creo en la energía y creo que cuando pasamos a otro plano a veces, nos quedamos por acá”. La venezolana recuerda lo que hizo al presenciar esta entidad. “Yo me paralicé porque fue fuerte el miedo. No corrí, estaba acostada, se me quedaron dormidos los dedos no sé cuánto tiempo. Me puse a rezar y no abrí más los ojos… Al otro día busqué una persona que tiene con conocimiento en estas cosas, me gusta indagar en el espiritismo… En un hotel pasan tantas cosas que uno no sabe”.

Scarlet Ortiz quien anticipó que habrá segunda temporada de Amores que engañan está ahora en Colombia. Aunque no reveló exactamente el proyecto que la trae de nuevo al país, establecimos que es parte del grupo de famosos que lucharán por un jugoso premio en dólares de la versión de Top Chef que Telemundo está grabando en Colombia.