Sebastián Carvajal, de Ana de Nadie: no creerás en qué trabajó antes de la fama

Actualmente Sebastián Carvajal es el protagonista de Ana de Nadie y su rol tiene cautivados a los televidentes que cada noche siguen la historia de amor de Ana de Valenzuela y Joaquín, quienes decidieron darse una nueva oportunidad en el amor luego de romper con sus parejas, sin importar la diferencia de edad.

El actor interpreta a Joaquín Cortés en ‘Ana de Nadie’. Foto: Instagram - Instagram

Ahora que comparte set con Paola Turbay, Carvajal le llueven los elogios y es sin duda uno de los galanes de moda de la pantalla, sin embargo, no siempre ha sido así. De hecho, el actor reveló hace un buen tiempo, cuando empezaba su popularidad que el camino para llegar a la actuación no fue para nada fácil. El bumangués reveló que tuvo que asumir su preparación académica en el arte y para ello se empleó en un bar, un restaurante e incluso se convirtió en entrenador personal, todo mientras soñaba con que alguien le diera la oportunidad en la pantalla.

Cuando Sebastián detalló su historia trabajaba como Juancho en la novela Loquito por ti, de Caracol. “Desde pequeñito he sido un payaso, he tenido la chispa para bailar, contar chistes, me gustaba todo lo que tuviera que ver con eso, pero cuando salí del bachillerato no tenía ni idea de lo que quería hacer o estudiar así que hice lo que muchos hacen: seguir el consejo de mi papá y entré a administración de empresas para manejar la compañía de zapatos que él tenía en esa época en Venezuela. Cuando llegué al tercer semestre me metí en el grupo de teatro de la universidad y me volví loco, boté todo a la basura y no volví a las clases”. Así fue como Carvajal, comenzó en la carrera que lo llevaría a entender que cuando se quiere obtener algo o alcanzar un sueño hacen faltan más que ganas, hay que esforzarse y sacrificarse. “A los 18 años mi papá me dijo que no iba a seguir desperdiciando la plata en una universidad a la que yo no iba, yo fui sincero y le dije que me iba de la casa para Bogotá porque quería ser actor y sabía que si quería lograrlo había que estar en la ciudad. Le dije me voy y me pongo a trabajar en lo que sea, así sea vendiendo chicles”.

Sebastián Carvajal lavó platos y sacó borrachos en bares

Sebastián, que nació en Bucaramanga, pero vivió su adolescencia en el vecino país, no vendió dulces, pero si empezó lavando platos en un restaurante. Luego fue jefe de seguridad de un bar. “Me tocaba sacar borrachos cada noche y al tiempo estudiaba actuación”. Luego recibió la oferta de ser barman de esa misma discoteca. El dueño le pagó su curso y durante tres años se convirtió en el experto de los cocteles y tragos. “De jueves a domingo trabajaba de noche hasta las 6 a.m. y de lunes a miércoles estudiaba actuación. Fueron tres años duros de mi vida y de actuación no había hecho nada más que prepararme. Finalmente dejé el bar porque estaba exhausto y tomé la decisión de ser entrenador, hice un taller de TRX y ahí comencé de nuevo, sin dejar de estudiar actuación, pensaba que tanta comedera de m… algún día tendría la recompensa, sabía que llegaría una oportunidad”. Y es que Sebas nunca había trabajado como actor, pero ya había pasado por los talleres de los más reconocidos maestros: Alfonso Ortiz, Tao Sierra y Victoria Hernández eran sus profesores.

Hace 10 años (2013) las plegarias de Sebastián para que se presentara la oportunidad fueron escuchadas. Siendo entrenador personal un amigo lo presentó con el mánager José Rivera, Sebas ignoraba que éste representaba artistas “Apenas me vio me dijo: oye por qué no estudias actuación tienes la pinta y de pronto te va bien en eso. Yo le dije: ¡llevo tres años estudiando! Entonces me dijo que si manejaba acentos me podía llevar a un casting, le dije de una que sí, que los acentos y las imitaciones eran mis fuertes.

Así fue como quedó en La Cacica. Luego siguieron varios roles hasta llegar a su estelar en Enfermeras y luego Ana de Nadie. Carvajal confirma con su experiencia que la perseverancia funciona cuando se trata de perseguir sueños.