Sharon Stone sobre difícil momento: “perdí nueve hijos por aborto espontáneo”

Sharon Stone es una de las actrices más populares de Hollywood, recordada por su actuación en Bajos instintos, en 1992. Su atractivo físico ha sido explotado en las diferentes producciones de las que ha hecho parte a lo largo de su carrera, entre ellas, Bendición mortal, Las minas del rey Salomón, El especialista, Por encima de la ley, Desafío total, etc.

La actriz de 64 años, Sharon Stone, ha atravesado varias complicaciones de salud. Recientemente le descubrieron que tiene un tumor. Foto: Getty Images

¿Por qué Sharon Stone perdió 9 hijos?

Aunque su carrera ha sido brillante, se ha visto afectada por unos problemas de salud que ha tenido que enfrentar, entre ellos, un aneurisma y varios tumores benignos en el seno, dos situaciones extremas que vivió en el 2001. La reconocida actriz compartió hace un tiempo que, antes de adoptar a sus tres hijos Roan Joseph, Laird Vonne y Quinn Kelly, sufrió 9 abortos espontáneos.

Hace unos meses, a través de sus redes sociales, reveló: “Nosotras, como mujeres, no tenemos un foro para discutir la profundidad de esta pérdida. Perdí nueve hijos por aborto espontáneo. No es poca cosa, ni física ni emocionalmente, pero nos hacen sentir que es algo que debemos soportar solas y en secreto, con una especie de sensación de fracaso. En lugar de recibir la compasión, la empatía y la sanación que tanto necesitamos, la salud y el bienestar femeninos dejados al cuidado de la ideología masculina se han vuelto laxos en el mejor de los casos, ignorantes de hecho y violentamente opresivos en su esfuerzo”.

Sharon Stone tiene un tumor

Recientemente, la actriz conmocionó al mundo del espectáculo, luego de confirmar que tiene un tumor que deben extirparle. Hace un tiempo, un mal diagnóstico la hizo pasar por un hospital donde fue sometida a una cirugía que no debía. “Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto”. Como los dolores persistieron, asistió nuevamente a la clínica donde descubrieron el tumor. “Esta vez doble epidural. Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión. Tengo un tumor fibroide grande que debe ser extirpado”, escribió en sus redes sociales.

Debido a la situación que se presentó, la actriz aprovechó para enviar un mensaje a todas sus seguidoras para concientizar que no siempre, el primer diagnóstico es el correcto. “Mujeres en particular: no se dejen impresionar, obtengan una segunda opinión. Puede salvarles la vida. Estaré inactiva durante 4 a 6 semanas para recuperarme por completo. Gracias por vuestra atención. Todo está bien”.

