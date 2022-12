Video: Eugenio Derbez reveló detalles de lo que realmente pasó en su accidente

En agosto de este año, se conoció la noticia que el actor mexicano Eugenio Derbez había sufrido un delicado accidente que le generó múltiples fracturas y lo llevó al quirófano. Hasta el momento, el artista sigue en terapias físicas para recuperar la movilidad de su brazo y hombro. Después de eso, Eugenio ha tenido que permanecer lejos de los medios de comunicación y de las redes sociales.

“Es una tortura”, dijo el actor Eugenio Derbez sobre su accidente, en el que se partió en 17 pedazos su brazo y hombro derecho. EFE/ Cate Cameron Apple Tv+ Foto: Apple TV+ EFE - Cate Cameron Apple TV+

¿Qué fue lo que realmente le pasó a Eugenio Derbez?

Sobre las causas de su accidente se especularon muchas cosas. Inicialmente se dijo en redes que el artista había sufrido, supuestamente, un infarto. Incluso, también se llegó a rumorar que uno de sus hijos lo había lastimado.

En entrevista con Despierta América, Eugenio aclaró qué fue lo que le sucedió y cómo se encuentra actualmente. “Pasaron muchas cosas, un mes antes estuve haciendo muchas cosas en la familia y me tomé una semana para hacer un go trip con Vadhir, padre e hijo, y de repente, hicimos todas las cosas peligrosas que te imaginas, bicicleta en montañas y muchas otras cosas. Esa noche me dijo que jugáramos realidad virtual, de repente, en mi realidad estaba yo en un edificio de 100 pisos en una tablita parado, y no me quería mover porque me dan miedo las alturas, y mi hijo me dijo ‘salta’, cuando quise dar vuelta pierdo un poco la noción, me tropiezo, en lugar de mover el pie, me dejé caer, pero no me di cuenta porque pensé que era parte del juego”, relató el actor de No se aceptan devoluciones.

Esa estrepitosa caída le terminó generando varias facturas en uno de sus hombros y en un brazo. “A la hora que pegó el codo primero, empujó el hueso húmero y se me salió, fueron cinco fracturas, fueron como 17 pedazos en los que se me rompió el brazo y el hombro”.

Afortunadamente, Derbez se recupera satisfactoriamente. Continúa con sus terapias físicas para recuperar completamente la movilidad. “Estoy bastante bien, traigo una muñequera, voy mucho mejor de lo que esperaban los doctores, he trabajado en terapia física, el doctor dijo que posiblemente no podía levantar el brazo más allá de mis ojos y ya voy bastante bien. Logro levantar un poco más de lo que dijo el doctor. Me tienen que estirar el brazo y es una tortura, voy bastante bien con el hombro y con la muñeca. Se me descompusieron unas cosas, me pellizcaron un nervio con todo lo que me pasó”, señaló.