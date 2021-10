VIDEO: participante de ‘La Voz Senior’ ayudó a Yeison Jiménez en sus inicios

En cada capítulo de La Voz Senior es inevitable derramar las lágrimas, bien sea por el increíble talento de sus participantes o por sus emotivas historias de vida.

Esta semana, iniciaron las Súper Batallas, y con ellas llegaron los asesores Áxel del Equipo Cepeda, Maía de Jesús Navarro y Yeison Jiménez de la cantautora española Natalia Jiménez. En una de las más recientes emisiones, el cantante de música popular no pudo evitar llorar y sorprenderse al ver en el escenario a una de las participantes que le recordó su pasado. Se trata de María Nelfi, del team Natalia, quien brilló en el diamante de La Voz Senior interpretando Demasiado tarde.

El público y los entrenadores quedaron sorprendidos luego de que, con lágrimas en sus ojos, el cantante Yeison Jiménez contara una historia personal que lo involucraba a él y a María Nelfi, una mujer que le brindó todo su apoyo cuando él atravesaba una difícil situación económica.

“La persona que está al frente mío sabe mucho de Yeison Jiménez, me vio crecer. Sé en donde trabaja desde hace más de diez años. Yo llegue a ese escenario también, muchas veces, pidiendo una oportunidad y me la dieron. Estoy hablando muy rápido porque no quiero flaquear. Estaba pasando por una situación complicada. Desde ya, por favor, se los pido, que yo la quiero ver aquí”, le dijo el reconocido artista a Natalia Jiménez, quien estaba a punto de escoger qué persona continuaba en su equipo.

El momento fue muy emotivo, mientras Yeison secaba sus lágrimas, María Nelfi agregó: “tú, Yeison, sigues siendo el niño bondadoso, fructífero, y con esa carrera tan hermosa que Dios te dio”. Finalmente, afirmando que esa había sido la mejor batalla de su equipo y también con lágrimas en sus ojos, Natalia escogió a la mujer para que continuara en la siguiente etapa de La Voz Senior.