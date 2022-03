VIDEO: ¡Qué susto! Laura Acuña mostró cómo su hijo estuvo en peligro

Laura Acuña no solo es una de las presentadoras más reconocidas del país, sino también, una de las mamás más admiradas por los internautas. Fruto de su amor con Rodrigo Kling nacieron sus dos hijos, Helena y Nicolás. En sus redes sociales se destacan publicaciones donde aparece compartiendo momentos especiales junto a ellos.

Este fin de semana, la presentadora se convirtió en tendencia luego de relatar una situación en la que su hijo Nicolás estuvo en riesgo en su misma casa. “El susto que me acabo de pegar no es normal. Todavía estoy agitada. No se confíen en que los niños son tranquilos. Por más tranquilos que sean no dejan de ser niños y los peligros están en cada esquina no los despisten ni un minuto. Gracias, Dios mío”, escribió la presentadora en su cuenta de Instagram, donde tiene 4 millones de seguidores.

En el post se observa un video donde aparece el niño intentando subirse a un balcón para mirar hacia el piso de abajo. “Lo que uno cree que no es peligroso resulta que sí. Comparto esto para que no les pase jamás. Dios los bendiga. Pd. Mi grito desde el otro lado no fue normal… nunca había gritado tan duro en mi vida”, terminó escribiendo Laura Acuña. La publicación ya cuenta con más de 77 mil likes y cientos de mensajes de sus amigos y seguidores. “Gracias a Dios el Angelito de la guarda no permitió que pasara nada más grave”, “te mando un abrazo GIGANTE. Sé EXACTAMENTE lo que se siente”, “Dios te lo guarde y te lo proteja”, “y ahí uno se da cuenta que la casa no es tan segura para ellos como parece”, “los niños están cuidados por ángeles definitivamente”, “qué susto tan grande”. La presentadora también publicó una foto donde se observa abrazando al niño, aparentemente después de lo sucedido.

La primera vez que Laura Acuña se convirtió en madre fue en noviembre del 2016, cuando dio a luz a su primogénita Helena. En el 2019 fue madre por segunda vez de su pequeño Nicolás.

