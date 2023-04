William Levy se sinceró sobre lo que vivió en Café con aroma de mujer

William Levy está en etapa de promoción de Montecristo el proyecto que rodó el año pasado en España y recién vio la luz en su segunda temporada. La serie, basada en el clásico de Alejandro Dumas, de Movistar+ contiene atractivos momentos donde se puede apreciar el atlético cuerpo del actor cubano. Adicionalmente, anticipa escenas eróticas pues el personaje de Levy además de ser vengativo, es todo un conquistador y por sus sábanas pasarán varias de las mujeres de la historia, incluso la que encarna el enemigo.

MADRID (ESPAÑA), 18/04/2023.- El actor William Levy posa en el photocall de la premiere de la serie "Montecristo" este martes, en el Cine Capitol de Madrid (España). "Montecristo" actualiza el clásico literario del francés Alejandro Dumas y su historia de venganza. EFE/ Juanjo Martín Foto: EFE - JUANJO MARTIN

Para William es su más reciente reto y espera poder cautivar el público de plataformas. En medio de estas declaraciones El Español le preguntó acerca de lo que significó Café con aroma de mujer, la versión reciente en la que compartió set con la colombiana Laura Londoño y que se encuentra dentro de lo más visto en plataformas.

William sin dudarlo indicó que es consciente de que ha sido un proyecto que marcó su carrera. Recordemos que el actor residió en Colombia durante varios meses, en plena pandemia, porque estuvo grabando en escenarios del Eje Cafetero la trama de Gaviota Y Sebastián en versión moderna del gran éxito que hace 30 años hiciera célebre a Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

“Para mí es una bendición”, William Levy sobre Café

Volviendo a Levy dijo que a pesar del éxito y la popularidad obtenida no originó en él ningún tipo de presión o ansiedad, por el contrario, lo ve de una manera distinta. “Para mí es una bendición que un proyecto tenga mucho éxito. Y creo que lo importante es saber elegir después de eso, para no encasillarte en algo y poder hacer un personaje que no se parezca a nada de lo que has hecho”, comentó el actor que no habla de su vida privada, pero se especula que se está dando una nueva oportunidad con la madre de sus hijos y pareja por más de dos décadas Elizabeth Gutiérrez.

Volviendo a Café con aroma de mujer, aprovechó para mencionar que quiso hacer el personaje en Montecristo, ya que es todo lo contrario a Sebastián Vallejo.