Juanes lanzó ‘Juanes Teban’: “Quería hacer un álbum totalmente libre”

Juanes presentó su trabajo discográfico número 12. Se llama como él. “Porque realmente ese es mi nombre, así de sencillo, pero mi papá me decía Juanes, es como una abreviación de cariño desde muy pequeñito con mis hermanos, mi familia, mis amigos, y siempre era Juanes, en el colegio, en toda parte”.

El cantautor paisa entregó al público el resultado de un trabajo de tres años, donde exploró sensaciones, las plasmó en sus letras y las integró a su música. “Quería hacer un álbum totalmente libre, como cuando en el colegio te decían ‘hoy es dibujo libre’, y uno gritaba la emoción porque hacía lo que le diera la gana”, dijo en la presentación de ‘Juanes Teban’ a los medios.

"Hice un álbum muy conectado con mi esencia, con lo que soy". Fotografía por: Camilo Andrés Suárez

Juanes, que trabajó en la producción con el argentino Nicolás Coton, incorporó todo lo que le llamaba la atención. “Hice varios intentos, varias veces las canciones, grababa, escuchaba, no me gustaba, volví a empezar, y bueno, en fin, un proceso largo, doloroso, pero hermoso, porque de eso le trata el arte también, de estar siempre acompañado de la duda, y de muchas cosas que te van llevando a tomar decisiones casi inconscientes, pero que realmente te van llevando hacia el lugar que quieres”.

El músico habló de varias de las 16 canciones que componen este álbum, y presentó varios videos de la producción, filmados en Costa Rica, Miami, Nueva York y Santa Marta, en los que contó con Agustín Puente, Mario Alzate, Diego Cadavid y Stills como sus complementos perfectos para lograr estas piezas audiovisuales. Compuso en Medellín y grabo en Miami. Tocó con los músicos que lo han acompañado siempre: Emanuel Briceño, Marcelo Novatti, Juan Pablo Daza, Felipe Navia, Richard Bravo, Uriel Dorfman hizo la ingeniería, y Nico y yo estuvimos produciendo el álbum”.

De ‘Juanes Teban’ se conocían varios adelantos: ‘Una noche contigo’, ‘Cuando estamos tú y yo’, ‘Muérdeme’ y a medianoche se estrenó ‘Timelapse del Sol’, con Rawayana, “me encanta lo que ellos hacen, me fascina realmente, hicimos como una especie de cumbia reggae”. Se refirió también a ‘Humano’, con Vivir Quintana, a quien conoció en un evento en Miami, “una cantante mexicana que me voló la cabeza”. También grabó ‘Vuelve’, una cumbia, con Mon Laferte. Juanes presentó varios videos en la reunión, el primero de ellos fue ‘La carta’: “habla sobre cuando uno a veces piensa que las respuestas están afuera, y no se da cuenta que están ahí a tu lado, con tu propia pareja, en tu propia casa”. En seguidilla introdujo al público en ‘Humano’, con Vivir Quintana, ‘El gran día’, ‘Un nuevo amanecer’ y ‘Nada que perder’.

‘Madre’: la canción para su fan número uno

no de los momentos más emotivos del encuentro ocurrió cuando Juanes presentó el video de ‘Madre’, la canción que compuso para doña Alicia Vásquez, su progenitora, quien falleció el año pasado. “Se la pude mostrar a mi madre afortunadamente. Fue muy bello, porque ella la escuchó y le encantó. La fan número uno mía era doña Alicia. Le encantaba todo lo que hacía, menos cuando hacía metal. A veces me decía, ‘mijo, esa pelea de gatos, por Dios, ¿qué es eso? No entiendo nada’. Pero bueno, disfrutaba mucho de mi música...No es la canción que yo quisiera haber hecho nunca en la vida, pero son cosas que tienen que pasar y que uno tiene que asimilar, y creo que con el tiempo he entendido como ese vacío, como algo, una fortaleza increíble en mi vida también”.

¿Cuándo es el concierto de Juanes en Bogotá?

Para cerrar, Juanes habló de los shows confirmados hasta el momento de su ‘Juanes World Tour 2026’. “Ya estuvimos en Madrid, en el Viña del Mar, luego vamos a Guadalajara, Monterrey, todo esto en México, el verano en Europa, después en Estados Unidos”. El paisa se refirió, por último, al momento más esperado: su cita del 20 de noviembre en el Movistar Arena. “Después en Bogotá, en noviembre, no veo la hora de que sea ese momento”.

