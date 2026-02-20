Jurassic World: Renace, El agente nocturno y más recomendados del streaming en fin de semana

Si buscas acción, fantasía, música, drama, persecuciones, espionaje y algo de romance, estos recomendados de plataformas son perfectos para el fin de semana.

‘El agente nocturno’- Netflix

Peter Sutherland tiene un nuevo objetivo en Estambul. Fotografía por: Netflix

En la tercera temporada, el objetivo del agente Peter Sutherland (Gabriel Basso) es un joven que asesinó a su superior en la agencia del tesoro y huyó a Estambul con información clasificada. Peter se encontrará con secretos, corrupción y conspiraciones, eso sin contar que intentan acabar con su vida. En el camino se encuentra con la periodista Isabel de León (Genesis Rodríguez), quien también busca la verdad. Integran el elenco Louis Herthum (Jacob Munroe), Amanda Warren (Catherine Weaver), Ward Horton (Richard Hagan) y Fola Evans-Akingbola (Chelsea Arrington). Entre las nuevas figuras de esta temporada están Jennifer Morrison como la primera Dama y Albert Jones en el papel de Aiden Mosley.

‘Jurassic World: renace’ - HBO Max

Martin Krebs (Rupert Friend) le da un nuevo trabajo a Zora Bennett (Scarlett Johansson). La exmilitar debe trabajar con el paleontólogo Henry Loomis (Jonathan Bailey) en una misión ultrasecreta en la isla Saint-Hubert: deben recolectar ADN de tres de las grandes criaturas prehistóricas, un material que contribuirá a la cura de enfermedades cardiacas. Su llegada a la isla, el encuentro con una familia en desgracia y la ambición harán que peligre su misión. Con Mahershala Ali como Duncan Kincaid, Luna Blaise en rol de Teresa Delgado, Manuel Garcia- Rulfo, quien desarrolla el personaje de Rubén Delgado y Audrina Miranda en el rol de Isabela Delgado.

‘The Rookie’- Universal+

John Nolan (Nathan Fillion) debe afrontar una nueva misión: ser guía de los novatos mientras sigue desarrollando su peligroso trabajo que en esta temporada lo llevará a Praga. Allí, junto a la detective Nyla Harper (Mekia Cox) y al agente Matt Garza (Felix Solis), emprenderá la persecución de un peligroso criminal. Con Melissa O’Neil (Lucy Chen), Eric Winter (Tim Bradford), Lisseth Chavez (Celina Juarez) y Shawn Ashmore (Wesley Evers).

‘Detective Alex Cross’- Prime Video

En la segunda temporada de la serie, Alex Cross (Aldis Hodge) se enfrenta a nuevos peligros. El detective y Kayla Craig (Alona Tal), agente del FBI, deben proteger a Lance Durand (Matthew Lillard), un magnate que resulta vinculado con la muerte de otro multimillonario. Cross y su compañera deben encontrar al asesino. Con Isaiah Mustafa (John Sampson).

Festival Internacional de Viña del Mar - Disney+

Del 22 al 27 de febrero regresa el icónico festival que este año llega a su edición número 65. Con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, los amantes de la música se reunirán por seis noches en la Quinta Vergara para disfrutar de las presentaciones de estrellas como Juanes, Mon Laferte, Gloria Estefan, Matteo Bocelli, Bomba Estéreo, Pet Shop Boys, Jesse & Joy , Paulo Londra y Milo J.

