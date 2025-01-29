Kapo por primera vez en el Movistar Arena: fecha, precios y más de su concierto

Kapo, uno de los nombres más sonados de la nueva ola urbana, anunció que por primera vez se presentará en el Movistar Arena de Bogotá, un paso decisivo dentro de su trayectoria artística. Para el cantante, conocido por fusionar el afrobeat con el urbano, este escenario representa la consolidación de un proceso que empezó en las calles y hoy lo ubica en tarimas de gran formato.

El anuncio se convierte en un hito en su carrera, teniendo en cuenta que el Movistar Arena ha recibido a artistas de talla mundial y es considerado uno de los recintos más importantes del país. Para Kapo, que en los últimos años ha conquistado escenarios internacionales y recibido reconocimientos de la industria, este debut es la confirmación de que su propuesta tiene alcance global.

¿Cuándo se presenta Kapo en el Movistar Arena?

El artista se presentará en el Movistar Arena de Bogotá el 7 de marzo de 2026, dentro de su gira Por si Alguien Nos Escucha Tour. Será la primera vez que encabece un espectáculo en este recinto, escenario reservado para figuras con alcance masivo.

Durante 2025, Kapo llevó su propuesta a ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago, además de Montreal y Toronto en Canadá. En Europa, presentó su show en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, confirmando que su sonido trasciende fronteras.

Cabe recordar que el intérprete fue galardonado en los Premios Nuestra Tierra 2025 como ‘Mejor Artista Revelación’ y en los Premios Heat en la misma categoría. Asimismo, obtuvo certificaciones de platino y oro en España gracias a temas como Ohnana, que alcanzó el número uno en el Latin Rhythm Airplay de Billboard, junto con UWAIE y Aloh Aloh.

Precios para ver a Kapo en el Movistar Arena

Las boletas, disponibles en Tu Boleta para el público en general a partir del 24 de septiembre, estarán a la venta en varias etapas y con diferentes valores según la ubicación:

Tribuna Fan Sur : $399.000 + $71.300 de servicio.

Piso 2 (sectores 202–206 y 214–218) : $269.000 + $48.100 en etapa 1 y $299.000 + $53.400 en etapa 2.

Piso 2 (sectores 207 y 213) : $239.000 + $42.700 en etapa 1 y $269.000 + $48.100 en etapa 2.

Platea : $99.000 + $17.700 en etapa 1 y $149.000 + $26.600 en etapa 2.

Piso 3 (sectores 307–313) : $109.000 + $19.500 en etapa 1 y $129.000 + $23.100 en etapa 2.

Piso 3 (sectores 302–306 y 314–318): $79.000 + $14.200 en etapa 1 y $99.000 + $17.700 en etapa 2.

Con esta distribución, los precios van desde $79.000 en la opción más económica hasta los $399.000 en la localidad más exclusiva.

En total, se pondrán a disposición más de 10.000 entradas, confirmando la magnitud del espectáculo y la expectativa que genera el debut de Kapo en el Movistar Arena de Bogotá