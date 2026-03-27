Kraken se presenta mañana en Bogotá: “El escenario habla por sí mismo”

En nuestro país es difícil encontrar a un rockero al que no le guste Kraken. Títulos como ‘Muere libre’, ‘Vestido de cristal’ o ‘Escudo y espada’ hacen parte de un cancionero conocido por muchos, de diferentes generaciones, que continúan disfrutando su magia en la radio, bares o actuaciones que agotan boletería.

La historia del grupo abarca más de cuatro décadas. Fue en Medellín donde un joven fanático de Led Zeppelin y Black Sabbath llamado Elkin Ramírez empezó a mostrar un talento desbordante al tomar el micrófono. Luego de formar parte de una banda llamada Kripzy optó por liderar su propio proyecto tomando como inspiración a la colosal criatura de la mitología nórdica.

Un show en el Teatro Lux del barrio Manrique de la capital antioqueña en 1984 fue el primer impulso. Posteriormente, una trilogía de discos editados en la segunda mitad de la década de los ochenta caló hondo en un público que si bien estaba marcado por el rock en inglés, se sintió identificado con letras reflexivas e inspiradoras cantadas en español.

Ramírez prosiguió su prolífico trabajo fonográfico y escénico con distintas alineaciones. En este milenio, los músicos Luis Ramírez en el bajo, los guitarristas Andrés Leiva y Ricardo Wolff, además del tecladista y productor Rubén Gélvez y el baterista Julián Puerto, ayudaron a forjar un sonido moderno, que enganchó con una audiencia lozana.

“Componer para Kraken es entender la sonoridad de esta banda, con un estilo propio que si bien evoluciona tiene una esencia característica”, afirma Ramírez. En esa medida, el triste fallecimiento del líder a consecuencia de un cáncer en 2017 reveló una identidad colectiva capaz de seguir avante con la incorporación de la bogotana Roxana Restrepo.

La vocalista se desempeñaba como docente en la misma institución junto a Luis Ramírez y fue así como participó en audiciones para los conciertos en memoria del hombre conocido como “el titán del rock” en festivales como Altavoz de Medellín, y más adelante como vocalista en propiedad para la gira del álbum “Kraken VI: Sobre esta tierra”, compartiendo escenario con los argentinos Rata Blanca.

“Cuando una banda sufre un cambio abrupto no es fácil para todos sus seguidores aceptarlo”, manifiesta Restrepo quien es instructora en técnica vocal. “Sin embargo, el escenario habla por sí mismo. Con el correr del tiempo el público que acude a las presentaciones me ha abrazado y estoy agradecida con ellos. En redes sociales las opiniones abundan, y a eso nos vemos sometidos los artistas al estar quizá más expuestos. Es un aprendizaje del que tengo grandes memorias y donde disfruto cada momento”.

Seguir adelante

Este sábado, en el Astor Plaza, Kraken tocará sus clásicos junto a canciones de su último álbum, "Los pasos del titán". Fotografía por: Cortesía Kraken

Una de las pruebas de fuego para Roxana Restrepo y el resto de sus compañeros era ofrecer un nuevo álbum, el primero sin Elkin Ramírez. El resultado fue “Kraken VII: Los pasos del titán”, publicado hace dos años por intermedio de Athenea Producciones. Compuesta por nueve canciones, es una grabación que evoca el atractivo melódico del que siempre ha sido dueño el grupo. Su apartado lírico es reflexivo y seguramente haría feliz a Ramírez, un hombre espiritual que escribía con tono filosófico.

“Con la bendición de la familia de Elkin decidimos continuar adelante tal y como era su deseo, pero sin cometer el error de auto-plagiarnos”, comenta Ricardo Wolff. “Para nosotros, Elkin es y será irremplazable. Por ello no queríamos a alguien que imitara su voz y movimientos. Si íbamos a seguir el proyecto era para una nueva etapa. Roxana se aleja del patrón de las voces femeninas de tipo suave y dulce. Ella tiene un temple rockero, con mucho vigor y su experiencia previa a entrar a Kraken se refleja en una coordinación escénica que conecta positivamente con la audiencia”.

Nuevas piezas como ‘El silencio del marfil’ y ‘Hombre mito hombre leyenda’ hacen parte del actual repertorio junto a los clásicos de Kraken. Aunque existe una línea estilística, la banda asume los riesgos de sorprender a propios y extraños.

“Hay personas a las que no les gusta esta etapa, pero reconocen la calidad y originalidad de las composiciones más recientes”, asegura Luis Ramírez, el integrante que lleva más tiempo en la formación. “Pensar en darle gusto a un público objetivo no es lo nuestro, de otra manera tocaríamos música más comercial o crearíamos jingles publicitarios”, remarca. “La magia de Elkin era no darle nunca al público algo predecible y así no agotarse. No queríamos tocar junto ‘al que lo reemplazó’; con Roxana es otra aventura con muchos caminos por recorrer”.

Es precisamente en este próximo espectáculo en Bogotá, en el Astor Plaza, donde los acompañará la también veterana agrupación nacional Akash, que los asistentes podrán atestiguar lo revitalizado de un conjunto que báscula pasado y presente con personalidad.

“Puede verse como una obra de teatro, digna de representarse con varios actores y la gente tiene la posibilidad de apreciar distintas adaptaciones” explica Rubén Gélvez. “Nosotros llevamos el nombre Kraken y la responsabilidad que nos endilgó directamente Elkin. Podemos tocar toda la discografía ampliando ello con ideas frescas, en un sólido vínculo con los fans al ser la alineación más estable y duradera”.

“Siento que para el rock nacional es importante que se escriba música nueva”, complementa Ramírez. “Estuvimos en el proceso de creación del disco ‘Kraken VI’, una obra muy significativa por el desafío de salud de Elkin para grabarla y de esa herencia seguimos proponiendo tanto en el estudio como en el escenario”.

Con Elkin siempre en su corazón como apela Gélvez, este encuentro promete ser un viaje por diferentes épocas bajo una dinámica recargada. “Queremos que los espectadores, desde los más jóvenes hasta aquellos que siguen a la banda de vieja data disfruten intensamente estas canciones con una sensación de atemporalidad”.

No es un detalle menor que uno de los nombres de peso en la música colombiana tenga al frente a una mujer. “Mi mensaje en estos tiempos de superficialidad es que todavía existimos mujeres reales con mucho que decir y representar”, dice Restrepo. “La vida en un círculo lleno de cambios y transformaciones. En estos ocho años como vocalista de Kraken solo tengo cariño para mis compañeros y los fans que me han aceptado poco a poco. Juntos estamos escribiendo las nuevas páginas de una historia maravillosa”.

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