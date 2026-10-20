La historia detrás de Maisak: así se consolidó como figura de la música urbana

Antes de que su nombre apareciera junto al de artistas como Feid, Maluma, Ryan Castro o Jay Wheeler, Maisak ya había encontrado una manera de acercarse a la música. Nacido en Caracas, Venezuela, llegó a Santa Marta cuando tenía dos años y creció rodeado de las historias y sonidos del Caribe. Su padre, cantante de vallenato sin una carrera reconocida, fue quien le transmitió el gusto por la música y una sensibilidad que hoy hace parte de su propuesta.

“Lo más bonito que me puedo llevar de él es la música. De él heredé este don y lo he sabido aprovechar, gracias a Dios he tenido conciencia para hacerlo. Tengo muchos recuerdos bonitos de la niñez, de estar en sus parrandas, de estar en lo que él hacía. Eso también hace que tenga el gusto por el vallenato”, recordó en charla con “Vea”, de “El Espectador”.

Ese vínculo con el género que escuchó desde niño no desapareció cuando comenzó a acercarse a la música urbana. Por el contrario, terminó convirtiéndose en una de las características de su identidad artística. Antes de pensar en los escenarios, sin embargo, encontró en la composición una manera de entrar a una industria en la que todavía no tenía un nombre propio.

Los primeros pasos de Maisak

Maisak comenzó escribiendo canciones para otros artistas. La composición le permitió acercarse a intérpretes y productores y, con el tiempo, convertirse en el autor de canciones grabadas por figuras como Manuel Turizo, Grupo Frontera, Maluma, Pirlo, Peso Pluma y Silvestre Dangond. Ese recorrido también le enseñó a reconocer cuáles historias tenían que quedarse en su repertorio y cuáles podían tomar otra voz.

Pero el camino no fue inmediato. Después de ganar en 2021 un concurso con The Rudeboyz y comenzar a llamar la atención de productores en Medellín, se mudó a esa ciudad con su pareja y su hijo. La apuesta significó empezar prácticamente desde cero, en una etapa que hoy identifica como fundamental para entender lo que vino después.

“Era bien difícil, la verdad, porque un día nos mudamos a Medellín así de golpe, como diciendo: ‘Vamos a ver qué pasa’. Nos mudamos con nuestro hijo, entonces era más difícil, porque cuando uno está solo puede parecer que todo es un poco más sencillo, pero hay que pensar en muchas otras cosas. A la vez, eso hizo que se forjara una energía muy bonita para que después todo se diera. Todas esas dificultades fueron parte fundamental de una etapa que no fue tan buena, pero que terminó siendo la base”, explicó Maisak.

Foto: Cortesía

El primer indicio de que aquella apuesta podía funcionar llegó cuando comenzó a recibir dinero por su trabajo. Una canción grabada por Maluma y Blessd, “El Reloj”, representó para él una señal concreta de avance.

“Empecé a sentir que todo ese esfuerzo estaba dando frutos cuando recibí mis primeras regalías y gané mi primer dinero con la música. También recuerdo cuando Maluma y Blessd grabaron ‘El Reloj’, porque fue la primera canción mía que llegó a ellos. En ese momento pensé: ‘Bueno, por lo menos ya avancé’. Y a partir de ahí se desprendieron un montón de cosas más”, Maisak.

Del compositor a la voz propia

Con el tiempo, Maisak dejó de ser solamente el nombre detrás de las canciones. Su propia voz comenzó a ocupar el lugar que antes habían tenido otros intérpretes y llegaron éxitos como “Se Me Olvida”, “Te Entiendo” y “Casi Algo”, además de colaboraciones con artistas de gran alcance en la música latina. Su presente también incluye certificaciones, nominaciones y escenarios propios.

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Ahora, esa historia desemboca en “Vallenatico Pa’ La Disco”, su primer álbum, un proyecto que recupera las experiencias de su infancia y las mezcla con reguetón, dancehall, reggae, kizomba y balada. No es un disco de vallenato tradicional, sino una forma de llevar las historias y emociones de ese género a una pista de baile.

“‘Vallenatico Pa’ La Disco’ es eso: es perrear la tusa. No es un álbum de vallenato, sino un proyecto que reúne los valores, las experiencias y las vivencias de mi infancia. Traté de escribir las canciones como si fueran vallenatos, pensando en esas historias y en esa manera de contarlo todo, pero después llevarlas a una pista donde también se pudiera bailar lo que uno está sintiendo. Incluso en lo conceptual y en lo visual quise mostrar mi realidad, de dónde vengo y dónde crecí, porque me parecía importante contar una parte de mi historia que hasta ahora no había mostrado”.

El álbum tendrá, además, un espacio central en el concierto que el músico venezolano ofrecerá el 6 de noviembre en el Royal Center de Bogotá, presentación que el artista entiende como el comienzo de una nueva etapa de su gira.

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Así, mientras su música sigue circulando entre el urbano y las historias del vallenato, Maisak empieza a ocupar un lugar propio: el de un compositor que terminó convirtiéndose en intérprete sin dejar atrás las canciones y los recuerdos que lo llevaron hasta allí.

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