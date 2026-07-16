La Odisea en Bogotá: las mejores sillas y cines para ver la película, según Nolan

El director de cine Christopher Nolan (i) junto al director de fotografía Hoyte van Hoytema (d) durante el rodaje de la película 'La Odisea'. Fotografía por: Melinda Sue Gordon / Universal Pictures

El director Christopher Nolan lleva décadas pensando en cómo sentarse en un cine. De hecho, cuando presentó la galardonada Oppenheimer, tuvo una conversación con la Associated Press sobre esto en 2023.

Según explicó en aquella ocasión, todo depende de la técnica en la que fue filmada la película y del tamaño y la forma de la pantalla que la va a proyectarse. Cinemascope, la más común, comprime una imagen muy ancha en el negativo y la “estira” al proyectarla. El resultado es una pantalla horizontal con un ratio de 2.39:1. Muy ancha, poco alta.

IMAX, por otro lado, usa lentes esféricos sobre un negativo mucho más grande. El resultado es una pantalla casi cuadrada que también crece hacia arriba y llena nuestra visión periférica vertical. Este es el formato que usa Nolan en todas las películas desde Batman: El Caballero Oscuro de 2008.

Para cada una, Nolan tiene una elección de sillas particular. En las de formato Cinemascope prefiere el centro de la tercera fila porque el formato es ancho y desde ahí la imagen lo envuelve de lado a lado sin que tenga que mover los ojos para abarcala toda necesariamente.

En IMAX, Nolan prefiere alejarse un poco porque la pantalla también sube, y desde el centro puede ver todo el corte sin forzar el cuello.

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Considerando que La Odisea se grabó en IMAX 70mm en su totalidad, es decir, en el formato más grande que existe, la recomendación de Nolan sobre dónde sentarse cobra una dimensión adicional. No solo elegimos una silla cómoda, sino el ángulo desde el cual vamos a recibir la mayor cantidad de información visual que una película ha capturado en la historia del cine.

La cuenta de X Cinéprism hizo un video que nos muestra lo que nos perdemos entre un formato y otro:

El problema es que ni Colombia, ni ningún país de América Latina, tiene un cine con las capacidades de proyectar IMAX 70mm. Solo hay unos 30 cines con esas capacidades en el mundo, todos en Norteamérica, Europa o Asia. Es decir, lo que veremos no es una versión completa de la visión de Nolan.

Sin embargo, hay detalles a tener en cuenta. Veamos cómo se traduce esto en las tres salas IMAX que tiene Cine Colombia en Bogotá y en la que tiene Procinal de Plaza de las Américas.

Esta última sala, la más grande de Colombia y de Latinoamérica, tiene 29 metros de alto y 603 sillas. Es enorme. La gente tiende a sentarse en el primer tercio porque la pantalla enorme atrae hacia adelante por instinto. Sin embargo, según los consejos de Nolan, en las primeras filas nos romperíamos el cuello. Debemos tener en cuenta que la película también tiene una duración de casi tres horas.

Con esta altura, el centro real de esa sala está mucho más atrás de lo que parece. Se recomienda un poco más atrás de la mitad exacta del teatro, en la columna central.

Del otro lado están las tres salas de Cine Colombia que tienen proyección láser 4K y sonido multicanal 12.1, una tecnología más reciente que el IMAX digital de Procinal. ¿Importa? Sí, si se fija en brillo, contraste o nitidez.

Los proyectores láser son significativamente más brillantes que los digitales de generaciones anteriores. En una pantalla grande, un proyector menos brillante puede verse “lavado”, especialmente en escenas muy oscuras como a las que nos tiene acostumbrados Nolan.

En cuanto al contraste, un proyector digital convencional, cuando proyecta negro, en realidad proyecta un gris muy oscuro. El láser puede apagarse casi completamente. Y sobre la nitidez, en palabras simples, es como cuando hace zoom en una foto desde el celular: hasta cierto punto la imagen aguanta, pero pasado ese límite empieza a pixelarse.

En estas últimas salas, las de Cine Colombia, que cuentan con entre 219 y 241 sillas y entre 8 y 9 metros de alto, tenemos un cambio. La recomendación de Nolan sería ubicarse en dos tercios desde la pantalla hacia el fondo, en el centro exacto de lado a lado. En la práctica, eso es aproximadamente la fila F, G o H. Allí, además, el sonido es más envolvente.

Ninguna sala en Colombia puede reproducir fielmente lo que Nolan hizo. La sala de Procinal nos da escala, pero Cine Colombia nos da fidelidad técnica más cercana. Ninguna es la respuesta completa, aunque la recomendación, por aspectos técnicos, sería la segunda opción. Esto deja a miles de fanáticos del director frustrados y a lectores y entusiastas del cine con varias preguntas.

¿Por qué no hay más salas IMAX 70mm?

IMAX no es solo un formato, sino que también una empresa canadiense que licencia su tecnología a cines de todo el mundo. El problema es que no todas las salas que llevan su nombre son iguales. Hay una jerarquía. En la cima está el ‘IMAX 70mm’ fotoquímico, debajo está el ‘IMAX with Laser’, una proyección digital 4K de alta gama, que es lo que tienen las salas de Cine Colombia en Bogotá. Y más abajo todavía está el ‘IMAX Digital convencional’, que es lo que tiene Procinal en Plaza de las Américas.

Los proyectores de 70mm dejaron de fabricarse hace décadas. Hoy IMAX tiene que rastrear las máquinas existentes, restaurarlas y mantenerlas vivas una por una. Para La Odisea tuvieron que hacer exactamente eso. No pueden simplemente construir nuevas porque la inversión no se justifica para un formato que, en la práctica, solo usa un director o un puñado en el mundo.

Ahora, todo esto no quiere decir que por no tener una sala IMAX 70mm no vamos a tener una buena experiencia. Nolan dice que, aunque el equipo trabajó seis meses para digitalizar el material original y garantizar la mejor experiencia posible en cada formato. No se trata de una experiencia “disminuida” tampoco.

¿Es Nolan pretencioso por hacer esto?

Esto no es nuevo. Cuando Kubrick estrenó 2001: Una odisea en el espacio en 1968, lo hizo en formato Cinerama 70mm en un número limitado de salas, con asientos reservados y precio diferencial, como si fuera una obra de teatro. La mayoría del público la vio en copias reducidas. Kubrick lo sabía y no le importó.

Nolan hace lo mismo, pero en 2026 la pregunta tiene otra dimensión que seguramente Kubrick también imaginaba en su momento. El cine lleva años compitiendo con el streaming, perdiendo terreno en comodidad, en precio y en conveniencia para el usuario. La respuesta del director británico no es bajar los estándares para llegar a más gente, sino subir la apuesta hasta que ir al cine sea un evento irrepetible, algo que ninguna pantalla en casa pueda replicar.

Así, haber filmado todo en IMAX 70mm no es pretensión, sino tal vez su argumento más contundente a favor de la sala de cine. El problema es que ese argumento solo lo puede escuchar por completo quien vive cerca de uno de los 30 cines en el mundo que pueden proyectarlo.

Nolan ha convertido la obra en una experiencia equivalente a ver una pieza histórica en un museo de otro país o un espectáculo en Broadway, vivencias por las que hay público que viaja para sentirlas en persona. Y, para sus seguidores, este podría ser el futuro del cine.

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