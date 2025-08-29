La Segura revela tips de belleza en el lanzamiento de la línea solar de Anyeluz

El ambiente playero, con piñas coladas, buena música y decoración tropical, fue el escenario perfecto para recibir a varias personalidades del entretenimiento e influenciadoras que hacen parte del universo Anyeluz. Entre ellas, La Segura, Dani Duke, Ornella Sierra y Aida Victoria, quienes disfrutaron de la jornada y compartieron su experiencia con la marca, que lanzó una completa línea de protectores solares y otros productos para el cuidado de la piel.

Uno de los momentos más destacados fue la masterclass que recibieron las asistentes con el estilista y experto en belleza, Franklin Ramos, quien ofreció valiosos tips de maquillaje y cuidado de la piel.

“Nos tomamos un tiempo importante para el desarrollo de estos productos, porque para mí era muy importante que fueran compatibles con el maquillaje y que fueran dermatológicamente probados”, aseguró Myriam López, CEO de Anyeluz.

Por su parte, La Segura, embajadora de la marca, nos reveló algunos tips de belleza para cuidar nuestra piel:

No dormir con maquillaje, retirar el exceso de producto con paños humedos o agua micelar.

Realizar una rutina de skincare que incluya crema hidratante, contorno de ojos y protector solar.

Comer de manera saludable que implique una dieta variada y equilibrada.

Fotografía por: Redes sociales Ornella Sierra, Myram López, Jose Maya y Dani Duke

Lanzamientos de Anyeluz

Además de la nueva línea de Protectores Solares, Fusion Water, la marca presentó productos diseñados para complementar la rutina de cuidado diario:

Protector solar Fusion Water

Un bloqueador facial de textura ligera que se absorbe rápido y protege contra los rayos UVA y UVB. Llega en tres tonos (blanco, light y medium) que se funden con la piel sin dejar rastro ni sensación pesada.

Contorno de ojos con cafeína y colágeno

Un aliado para revitalizar la mirada: ayuda a desinflamar, reducir ojeras y suavizar líneas finas, dejando la piel más firme y luminosa.

Dúo de polvos translúcidos

La mezcla ideal de compacto y suelto para sellar el maquillaje, matificar y dar ese efecto filtro natural. Incluye tonos lila y rosa, que aportan frescura y luminosidad según las necesidades de cada piel.

Hidratante instantáneo

Un gloss con acabado jugoso que hidrata y cuida los labios mientras da un toque de color sutil. Está disponible en seis tonos con nombres irresistibles inspirados en postres.

Con esta nueva apuesta, Anyeluz reafirma su liderazgo en el mercado de la belleza, ofreciendo productos innovadores que combinan cuidado, estilo y calidad para acompañar a sus clientas en cada momento del día.

