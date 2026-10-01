Lina Tejeiro revela detalles de su rol como mamá de Gael: “Qué locura”

Tras dos semanas de dar a luz a su primogénito y convertirse en el centro de las noticias del entretenimiento en el país, la actriz Lina Tejeiro expuso cómo han sido los primeros 14 días junto a su pequeño Gael.

La actriz, recordada por roles en ‘Padres e hijos’, ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, y ‘La ley del corazón’ entre otras producciones y su más reciente participación en ‘MasterChef Celebrity’, ha sido bastante abierta con respecto a la maternidad. Antes de que naciera su bebé mencionó que sería una madre soltera, que contaba con la ayuda de sus seres queridos y que su pequeño era un bebé muy anhelado.

Ahora habla de su experiencia maternando. "Dos semanas de tú y yo. Dos semanas conociéndote, aprendiéndote y aprendiendo también una versión de mí que no conocía”, comenzó escribiendo la llanera en una publicación que acompañó de varios videos y fotografías donde se ve en su rutina junto a Gael.

Allí se observa dando de comer al pequeño, durmiendo junto a él y a una de sus mascotas, paseándolo en su coche o simplemente caminando mientras lo lleva a manera de canguro.

Amor y poco sueño en primeros días como mamá de Lina Tejeiro



En seguida, Lina escribió algunos de los sustativos y calificatvos que han acompañado este tiempo: “Sueño, cansancio, teta, pañales, lágrimas, besos, miedo, paciencia… y un amor que no sabía que podía sentirse así. Apenas llevamos 14 días juntos y siento que te conozco de toda la vida. Mi Gael, qué locura tan hermosa ser tu mamá”, dejando ver que este tiempo ha sido de poco descanso, mucho amor e incluso momento emotivos hasta el llanto.

La publicación se llenó de mensajes de felicitación por su entrega al bebé y su madre le envió una especial dedicatoria. "Hija, estás haciéndolo excelente; tú labor como mamá es impecable. Te veo pendiente de Gael, aprendiendo, cuidándolo y llenándolo de amor. Eres una gran mamá cuando le das seno y cuando le das tetero; cuando estás en casa y cuando tienes que salir, cuando contestas correos, llamadas y estás al pendiente de tu empresa; la vida sigue y ahora con más ganas. Gael tiene una mamá maravillosa. Te amo", escribió doña Vibiana Tejeiro.

La cantante Greeicy Rendón no fue ajena al post de su mejor amiga y escribió: "Rajiiiiii se siente hermoso verte así! Te amo, los amo".

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Otros famosos que reaccionaron a la publicación fueron Rodrigo Candamil, María Mercedes Ruiz y Sebastián Caicedo, entre otros.

Lina pronto celebrará un nuevo año de vida y el primero con su bebé en brazos. Cumplirá 35 años el próximo jueves el 8 de octubre de 1991

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