“Llevo más de un año y medio en abstinencia”: confesión de Jessica Cediel

En los últimos días se ha especulado sobre un posible romance entre la presentadora Jessica Cediel y el influencer Mateo Carvajal, exparticipante de El Desafío. El 17 de mayo se dio la primera cita entre la pareja, luego que el paisa le enviara un ramo de rosas para invitarla a salir.

Sin embargo, la modelo colombiana aclaró en varias oportunidades que sólo son amigos y que, por ahora, ella se encuentra soltera. “No tengo novio, no tengo arrocito en bajo y tampoco estoy recibiendo hojas de vida”, fue lo que dijo la presentadora.

"Arrocito en bajo": ante la insistencia de sus fans, Jessica Cediel aclaró su situación sentimental pic.twitter.com/KnvWUUHPe2 — Minuto Colombia (@colombia_minuto) June 13, 2021

Pero ahí no queda todo. El nombre de la presentadora de Bingos Felices volvió a ser noticia luego de confesarle a sus 8 millones de seguidores una serie de intimidades sobre su vida sexual y amorosa. Jessica dejó boquiabierto a más de uno.

Todo surgió a raíz de una ronda de preguntas que hizo a través de su cuenta de Instagram. Allí le preguntaron si le hacía falta hacer el amor, a lo que respondió de una manera muy particular: “Obvio, más de un año y medio en abstinencia, a veces me dan ganas de caminar por las paredes, pero después respiro, pienso en mí y se me pasa”.

Además, aclaró el por qué no tiene novio todavía: “Siento que no estoy preparada para una relación, siento que tengo el corazón muy prevenido, cerrado, maltratado, siento que no tengo el corazón sano, hasta que no lo sane no voy a estar disponible para ver una persona que llegue a mi vida y valga la pena (…) La paz y la tranquilidad que me da estar soltera no la cambio por nada”, aseguró.

Por su parte, también aprovechó la oportunidad para aclarar la relación que tiene con Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, por la que sus seguidores tanto le preguntan. “Cuando uno termina una relación en paz, de ahí en adelante todas las cosas se dan para bien. Con cariño, con respeto, con agradecimiento y eso es lo que siento yo hacia Pipe. Y Luisa es adorada, no nos conocíamos personalmente hasta el viernes de la semana pasada y es una mujer espectacular, con una vibra divina, me cayó muy bien”, puntualizó.

Aquí sus declaraciones completas:

