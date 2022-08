12 famosos que tienen aseguradas partes de su cuerpo con una millonaria póliza

El mundo del espectáculo trae cada día más sorpresas, pues a diario se conocen detalles sorprendentes de la vida privada de los actores, cantantes y deportistas más famosos del mundo, algunos de ellos viven como dioses y sus vidas están llenas de polémicas y excentricidades, que dejan con la boca abierta a más de uno.

Varias estrellas decidieron pagar una millonaria póliza para asegurar algunas partes de su cuerpo, quizás con las que los han hecho conocidos.

Cabe mencionar que, una vez hayan pagado su seguro, las celebridades pueden respirar tranquilas, pues de ocurrirles algún accidente en que se vea comprometida la parte de su cuerpo que aseguraron, no tendrán que preocuparse por dinero, pues la astronómica cifra que recibirían puede cumplir sus más exóticos caprichos.

Famosos que tienen aseguradas partes de su cuerpo

El astro de fútbol siguió los pasos de su colega inglés David Beckham y decidió asegurar sus piernas por 144 millones de dólares. El portugués decidió salvaguardar sus piernas, quienes son las protagonistas de su talento en el terreno de juego.

La famosa ´Mujer bonita´, ganadora del premio Óscar en 2001, en la categoría de Mejor Actriz por su rol protagónico en Erin Brockovich, decidió pagar un seguro por su sonrisa, cotizada en más de 30 millones de dólares.

La póliza de Julia Roberts cubre desde cualquier desperfecto en sus dientes hasta casos más graves, como un cáncer de labio.

La segunda de las hermanas Kardashian decidió asegurar sus glúteos con una póliza que pasa los 10 millones de dólares. La ex de Pete Davidson tiene un derriere muy admirado, que además, es muy costoso.

4. Rihanna

La intérprete de Diamonds decidió pagar una póliza de un millón de dólares para asegurar sus piernas. La artista, originaria de Barbados, tiene claro que, si quiere seguir seduciendo a su público, necesita tener unas piernas perfectas.

5. Iker Casillas

El deportista español tomó la decisión de asegurar sus manos por un valor de 7,5 millones de euros. Lo hizo en 2007, cuando era el arquero del Real Madrid y de la selección española de fútbol.

6. Angelina Jolie

La actriz, modelo, directora, guionista y activista por los derechos de las mujeres, es considera una de las mujeres más bellas y sexis de mundo. La artista, que hoy tiene 47 años, tomó la decisión de cuidar, mediante una póliza de seguro, sus labios, considerados como los más atrayentes del mundo. Se dice que los aseguró por 30 millones de dólares, aproximadamente.

7. Fernando Alonso

El piloto de Fórmula Uno recibió en 2010, un regalo muy especial: un importante banco de España le obsequió una póliza de vida con un cubrimiento especial para sus pulgares. La protección de los dedos del asturiano le costó a la empresa 10 millones de euros.

8. Dolly Parton

La reina del country, de 74 años, quien tiene en su haber 42 trabajos discográficos, y se destacó también por su trabajo en el cine, fue considerada desde sus inicios como una de las figuras más sensuales del mundo del espectáculo. Hace más de 30 años, aseguró sus enormes pechos por 500.000 dólares, una cifra que en el momento, era exorbitante. Algunos medios dijeron, años después, que Parton decidió firmar una nueva póliza, por la que habría pagado cerca de los 3,8 millones de dólares.

9. Bruce Springsteen

Bruce Frederick Joseph Springsteen, mejor conocido como Bruce Springsteen, ´The Boss´, es uno de los exponentes más importantes del rock mundial. Born in the U.S.A. lanzado en 1984, es uno de los más exitosos de su carrera. El cantante de Nueva Jersey, famoso por su voz de barítono, decidió asegurar sus cuerdas vocales por un valor cercano a los 6 millones de dólares.

10. Daniel Craig

El actor británico, famoso por encarnar al famoso James Bond en Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre y No Time to Die, decidió asegurar su cuerpo por 9,5 millones de dólares. La cobertura de su seguro incluía lesiones causadas por accidentes, como un hueso o ligamento roto o un corte o rasguño en la piel.

11. Miley Cyrus

La cantante y actriz, reconocida mundialmente por haberle dado vida a Hanna Montana, y luego, por sus polémicas, entre ellas, su complicado matrimonio y separación de Liam Hemsworth, tomó una póliza de un millón de dólares para proteger su lengua.

12. Taylor Swift

La cantante e intérprete de Wildest Dreams contrató una póliza de seguro de 40 millones de dólares para sus largas piernas, siempre expuestas a accidentes en los escenarios.