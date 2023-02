Adele se compromete con Rich Paul ¿cuándo será su boda?

La información la publicó el portal de entretenimiento Deux Moi al hablar con una supuesta fuente cercana a la pareja. Adele y Rich Paul confirmaron su relación a mediados del 2021, luego de conocerse en una fiesta hace unos años. Ahora, dos años después de noviazgo oficial, se habrían comprometido en secreto, pues no han hablado públicamente al respecto.

Este sería el segundo matrimonio de Adele, pues la intérprete de Easy on me, Someone like you y Set fire to the rain estuvo casada, durante unos meses del 2018, con el empresario Simon Konecki, quien fue su novio durante más de siete años y es el padre de su primogénito de diez años, Angelo.

Adele se podría casar pronto

En julio del 2021, cuando se oficializó su divorcio, la cantante se dio una nueva oportunidad en el amor con Rich Paul, considerado uno de los agentes deportivos más poderosos del mundo. Su relación la hicieron pública en las finales de la NBA y en la fiesta de cumpleaños de la esposa de LeBron James en agosto, pero fue una publicación en su perfil de Instagram, en septiembre del 2021, lo que la hizo oficial ante millones de fanáticos.

Ahora, dos años después de noviazgo, la pareja daría pistas de un posible matrimonio, pues según medios internacionales la artista británica estaría luciendo, desde febrero del 2022, un anillo de diamantes en su dedo anular. La superestrella, de 34 años, y el agente multimillonario, de 41, podrían completar más de un año de compromiso, pero no han confirmado oficialmente sus ganas de casarse pronto. Según rumores, la boda podría realizarse a finales de este año.