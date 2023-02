Mabel Cartagena no pudo despedirse de su hijo en el aeropuerto de Barranquilla

Mabel Cartagena fue una de los muchos colombianos en presenciar, desde temprano, los disturbios que se vivieron en diferentes aeropuertos del país. El momento lo experimentó con toda su familia, esposo e hijos, cuando se iba a despedir de su primogénito Mateo, quien viajó con otros 60 compañeros de su colegio en Barranquilla.

La presentadora, recordada por su participación en El lavadero, La vuelta al mundo en 80 risas y También caerás grabó a cientos de pasajeros enojados por la cancelación de numerosos vuelos de una reconocida aerolínea. “Esto es lo que pasó, no me lo van a creer, varios pasajeros varados en el aeropuerto, vendieron tiquetes hasta media noche y hoy no operaron. Esto fue caótico”, contó.

Mabel Cartagena presenció disturbios en aeropuerto

Su hijo mayor fue uno de los tantos afectados por las operaciones de los vuelos dentro del país. Mateo, de once años, tenía planeado un viaje con otros compañeros de su colegio y profesoras. Según el relato de la también empresaria, los niños se asustaron durante los disturbios que se vivieron en el aeropuerto de Barranquilla, ciudad donde residen hace unos años. Afortunadamente, pudieron viajar, pues su aerolínea no fue una de las afectadas.

“Qué triste no nos pudimos ni despedir de los niños, finalmente logré hablar con uno de los afectados, dejaron pasar a los 60 niños y profesoras, se fueron los niños asustados, qué pesar esto que ocurrió, no me imaginé que iba a pasar, ni siquiera me pude despedir de Mateito. Hubo bloqueo, puño, patada gritos, afortunadamente los dejaron pasar y les agradezco por el gesto. Te juro que esto no lo puedo creer”, contó cuando salía del aeropuerto acompañada de su esposo, el tenista argentino Sebastián Decoud.

