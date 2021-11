¿Alejandro Riaño acabará con su personaje de ‘Juanpis González’?

Juan Pablo González Pombo, mejor conocido como ‘Juanpis González’, es un hombre bogotano, proveniente de una familia adinerada y le gusta presumir de sus lujos constantemente a través de su cuenta de Instagram, donde suma 2,5 millones de seguidores y en su canal de YouTube donde tiene 1,67 millones de suscriptores. El personaje es interpretado por el comediante Alejandro Riaño.

Por medio de un diálogo con En el cine y yo, organizado por la Cinemateca Distrital, Idartes y El Tiempo, Riaño sorprendió con una mala noticia para los fanáticos y seguidores de Juanpis Gónzález. El comediante se despedirá de ese personaje para abrirle paso a uno nuevo. La confesión la hizo luego de que le preguntaran si consideraba que Juanpis había opacado al ser humano que hay detrás de él.

“Estoy tratando en los últimos guiones, antes de acabar el personaje, de adentrarme un poco en esos videitos de Juanpis súper banales del inicio, también tenerlos con los de política y los del noticiero, va a haber un nuevo formato ‘Al ruedo con Juanpis González’ con todo lo de la campaña electoral”, reveló el comediante. Después de anunciar esa noticia, le preguntaron a Riaño cómo quiere que recuerden a su polémico personaje de ‘Juanpis González’, a lo que él respondió: “Como un rolo petardo que hizo alguna cosa por sacar la verdad”.

Por su parte, reveló el nombre de su nuevo personaje: “Fabian Esdrubal es un personaje que estoy construyendo ahora, que es como el personaje izquierdoso. No lo he sacado al aire, lo sacaré cuando le dé una muerte digna a ‘Juanpis’”. Sin embargo, hasta el momento no ha dado una fecha exacta de cuándo acabará con Juanpis González; aunque, dijo que quería despedirlo por todo lo alto, al parecer, con una película que podría estrenarse el 7 de agosto del 2022, cuando se posesione el nuevo presidente de Colombia. Por otro lado, Alejandro Riaño relató de dónde nació la idea de ese popular y polémico personaje que ha sido todo un éxito en las redes sociales. “Nace de toda esta insatisfacción, de toda esta indolencia, en mi casa no existen los estratos y es algo con lo que pelee desde muy chiquito, porque si bien crecí en un restaurante como un sueño de mi abuelo de mantener a su familia en un mismo lugar, donde tenía a la mano a todas las personas a mi servicio y donde si quería comer también caminaba un par de pasos y estaba el restaurante, crecí con los meseros, el jardinero y no por ser el hijo del dueño jamás pasé por encima de ellos”, confesó.