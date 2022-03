Álex Campos revela las verdaderas razones por las que dejó Colombia

Álex Campos se mudó a Estados Unidos Foto: Instagram

Álex Campos, el cantante de música góspel más importante de Colombia, decidió abandonar el país y radicarse con su familia en Estados Unidos. La decisión no fue fácil ni precipitada, al contrario, el intérprete tardó varios años pensándola y orando porque fuera lo correcto.

Finalmente, el plan de macharse se hizo realidad el 14 de febrero, día en que muchos celebraran el Día de los enamorados. En esa fecha él subió junto a su esposa Nathalia y a sus hijos Simón y Juanita a un vuelo que los llevó a Houston, donde se radicaron.

Álex que tenía su estudio de grabación en Bogotá y en general, muchos de los elementos de su casa, decidió que ellos irían con él. De esta manera, dispuso que todo fuera en barco hasta la ciudad norteamericana. El bogotano compartió un video día antes de partir donde se vio su casa prácticamente desocupada y evidenció la nostalgia por dejar el lugar.

Antes de escoger a Huston la familia estuvo el año pasado 40 días en la ciudad para probar y concluyeron que era la indicada. Allí además de gran auge de la música góspel está el también cantante premiado de música cristiana Danilo Montero, quien será su pastor en adelante. Adicionalmente, Campos resalta la naturaleza de la que va a estar rodeado y los amigos que tiene desde hace varios años en la ciudad.

Álex, que en Colombia pertenecía a la Iglesia El lugar de Su Presencia, también contó con el respaldo del pastor de esta congregación, Andrés Corson para esta decisión. “A los que tenemos nuestra fe en Dios no nos movemos por impulsos, podemos tener impulsos, sueños y anhelos, pero realmente toda esta decisión vengo orándola hace mucho tiempo, 2-3 años atrás. Para que Dios me muestre y ponga el sentir, porque realmente no es que me quiera ir de mi país, pero siento que al irme algo va a ocurrir con mi carrera musical aún mayor… va a crecer y voy porque siento que para mi esposa y mis hijos va a ser muy importante ese paso en su crecimiento espiritual, laboral, social y artístico”, dijo a Vea Álex.

Lo más difícil según Alex Campos para marcharse

“Amo mi país, me encanta su gente, su comida, sus montañas, su naturaleza y tomar esa decisión no es fácil y hace 8 meses para mí comenzó la idea de poderme ir por todo lo que se está dando en mi música en este tiempo y por mi familia, por las oportunidades que tienen mis hijos en la música porque los veo muy fuertes en todo el tema artístico y musical”, refirió el bogotano.

Toda la entrevista del compositor, ganador varias veces del Premio Grammy Latino, donde revela qué fue lo más difícil de tomar esta decisión y por qué solo se los comunicaron a los padres de él y a sus suegros a pocos días antes del viaje, en la edición impresa de Revista Vea que actualmente está en el mercado.